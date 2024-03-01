機器人新創公司Figure募資6.75億美元 微軟、輝達等大型科技公司參一咖

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-01 01:05

機器人新創公司 Figure 周四 (29 日) 表示，該公司已經從輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯等投資人那裡獲得 6.75 億美元的早期融資，估值為 26 億美元。此外，該公司還與 OpenAI 簽署一項合作協議，替其人形機器人開發生成式人工智慧(AI)。

參與本輪外部融資的其他公司包括 OpenAI Startup Fund、亞馬遜產業創新基金 (Amazon Industrial Innovation Fund)、Parkway Venture Capital、Intel Capital、Align Ventures 和 ARK Invest。OpenAI 推出的 ChatGPT 引發大眾對 AI 的興趣，許多公司投資數百萬美元來利用這一趨勢。

OpenAI 負責產品和合作的副總裁 Peter Welinder 表示:「我們一直計劃回到機器人技術領域，我們看到了與 Figure 合作的一條道路，即探索在高性能多模式模型的驅動下，人形機器人可以取得什麼樣的成就。」

彭博上周率先報道了這一消息，並表示貝佐斯已透過其公司 Explore Investments LLC 承諾投資 1 億美元、微軟將投資 9,500 萬美元，而輝達和亞馬遜旗下基金將各投資 5,000 萬美元。

Figure 表示，新資金將用於加速商業部署工作，並補充說將利用微軟 Azure 進行 AI 基礎設施、培訓和儲存。

此外，該公司上個月與 BMW Manufacturing 簽署一項合作協議，將在這家汽車製造商位於美國的工廠部署其人形機器人。