〈房產〉2023下半年預售房市回暖 台南市卻成唯一負成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 11:30

2023 年 7 月 1 日「平均地權條例」修法正式上路，進一步遏止預售屋投機炒作行徑，一時間對於預售屋市場造成緊張情緒。但是隨著 2023 年下半年房市回溫，也帶動預售屋市場的交易熱度，比較 2023 年上下半年的六都預售屋交易量，大多都呈現正成長，桃園市更出現超過 3 成的增幅。六都中唯一呈現負成長的是台南市，減幅高達 32%。

比較 2023 年上下半年六都預售屋交易量的變化，六都在上半年的預售屋交易量為 36,853 件，下半年則有 41,353 件，成長 12.2%。細看各都表現，大多亦呈現正成長。台北市和新北市分別微幅成長 2.9% 和 7.8%，桃園市擁有最高的增長幅度，高達 30.5%，至於台中市和高雄市，分別有 20.3% 和 24.1% 的高成長幅度。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023 下半年隨著台股大漲、景氣燈號再亮黃藍燈，國內景氣逐步復甦，使民眾消費、購屋信心增加。再加上新青年安心成家優惠貸款方案的帶動，促進有意購屋的民眾加速進場，帶動預售屋市場 2023 年下半年的不俗表現。

陳金萍亦指出，雖然「平均地權條例」新法的上路，曾使預售市場一度出現低迷氛圍，但是「平均地權條例」新法僅限制預售屋市場中的投機炒作，未對自住、長期置產市場進行縮限，使市場回歸供需基本面，讓預售屋市場更形健康。相關交易數據也顯示，新法上路後，在整體經濟情勢轉趨穩定的環境下，自住、長期置產需求暢旺，預售屋市場仍有成長動能。

然而在六都之中，台南市卻出現唯一的負成長。2023 年上半年台南預售屋交易量高達 4,966 件，到了下半年，相對於整體房市的回溫，交易量卻驟減至 3,378 件，減幅高達 32%。

在台南市 28 個行政區中，並以 2023 上下半年均有百件以上的預售屋交易量的行政區進行觀察，其中安平、新市、善化、北區、仁德、安南和安定共計 7 個行政區出現 25% 以上的交易量減幅。其中安平區的預售屋交易量更從 2023 上半年的 417 件驟降至下半年的 114 件，減幅高達 72.7%，最為驚人。