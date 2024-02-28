房貸利率徘徊7%之上 重創購屋貸款需求

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-28 20:57

較高的房款利率繼續打擊當前房主和潛在購房者的需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降 5.6%。數據已因總統日假期進行額外調整。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.06% 降至 7.04%，比一年前高出 25 個基點。自備 20% 的貸款則從 0.66（包括發起費）升至 0.67 支付。

因此，房貸再融資申請量較前周下降 7%，較一年前同周下降 1%。

MBA 首席經濟學家法拉坦東尼 (Mike Fratantoni) 在新聞稿中表示：「最近幾周的利率上升導致經濟活動陷入停滯；而上周，對於那些尋求聯邦住房管理局 (FHA) 和退伍軍人管理局 (VA) 再融資的人來說，利率下降更多。」

FHA 和 VA 貸款通常是由低收入借款人申請，因為首付要求較低。

購屋房貸申請本周下降 5%，較一年前同周下降 12%。

不過，法拉坦東尼指出，1 月新建住宅買家的房貸需求年增 19%，「這種差異持續凸顯出現有房源的缺乏是購屋量增加的主要限制因素。然而，高於 7% 的房貸利率肯定沒有任何助益。」並補充說，整個 1 月的利率都在 6% 的範圍內。

根據《抵押貸款新聞日報》的另一項調查，本周初房貸利率再次走高。 30 年期固定利率現已達到 2023 年 12 月初以來的最高水準。