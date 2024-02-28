〈陸股盤後〉衝高回落 多檔跌停 股指平均跌2%

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:05

大陸 A 股三大指數周三 (28 日) 先升後跌。早盤衝高，隨後跳水，尾盤加速下跌。收盤滬指跌 1.91%，深成指跌 2.4%，創業板指跌 2.51%。

值得注意的是，成交量大幅增加，高達 1.37 兆元 (人民幣，下同)，創下一段時間以來的天量。早盤兩市成交就已經釋出 8888 億元。市場分析認為，如果成交量突然放大，短期盤面可能會發生較大的變化。

股市恐共 270 檔個股上漲，5057 檔個股下跌，326 檔個股跌停。

下跌的重災區是微型股，萬得微盤指數暴跌近 10%。中證 500、中證 800、中證 1000 均大幅下跌。

連 13 漲的人氣股克來機電跌停。克勞斯、康尼機電、傲農生物、南方精工由漲停到跌停，亞世光電、睿能科技等提早封跌停板。