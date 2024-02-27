中國A股融資餘額六連升 今年來「國家隊」撒幣1.8兆救市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 14:00

最新數據顯示，中國 A 股市場融資餘額已達到人民幣 1.4214 兆元，實現六連升，意味著投資人信心進一步回升。瑞銀另指出，今年來中國「國家隊」撒新台幣 1.8 兆元救市。

去年 12 月中旬，融資餘額一度逼近人民幣 1.6 兆元，但此後融資餘額出現下滑趨勢，在 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 2 月 8 日的 18 個交易日裡，融資餘額甚至有 17 個交易日走下坡，至 2024 年 2 月 8 日，融資餘額已降至 1.3752 兆元。這意味著不到兩個月的時間，融資餘額累計縮水超過 2,000 億元。

2015 年牛市尾期，融資餘額一度超過人民幣 2 兆元，最高一度達到 2.2666 兆元。此後隨著 A 股市場行情調整，融資餘額快速下降，此後年份一直低於 2 兆元。

瑞銀的計算數據，是依據 54 檔中國指數股票型基金（ETF）的「超額」交易。Lei Meng 等瑞銀策略分析師表示，超過 75% 的資金流入追蹤滬深 300 指數的商品，另有 13% 流入追蹤滬深 500 指數的商品。