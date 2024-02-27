中國A股融資餘額六連升 今年來「國家隊」撒幣1.8兆救市
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 14:00
最新數據顯示，中國 A 股市場融資餘額已達到人民幣 1.4214 兆元，實現六連升，意味著投資人信心進一步回升。瑞銀另指出，今年來中國「國家隊」撒新台幣 1.8 兆元救市。
據《證券時報》報導，A 股市場融資餘額周一（26 日）達人民幣 1.4214 兆元，這是融資餘額連續第六個交易日上升。
去年 12 月中旬，融資餘額一度逼近人民幣 1.6 兆元，但此後融資餘額出現下滑趨勢，在 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 2 月 8 日的 18 個交易日裡，融資餘額甚至有 17 個交易日走下坡，至 2024 年 2 月 8 日，融資餘額已降至 1.3752 兆元。這意味著不到兩個月的時間，融資餘額累計縮水超過 2,000 億元。
2015 年牛市尾期，融資餘額一度超過人民幣 2 兆元，最高一度達到 2.2666 兆元。此後隨著 A 股市場行情調整，融資餘額快速下降，此後年份一直低於 2 兆元。
此外，據《彭博》報導，瑞銀指出，中國政府支持的基金，今年來已向境內股票注入超過人民幣 4,100 億元（新台幣 1.8 兆元）的銀彈，以支撐市場。瑞銀並預料「國家隊」會進一步買進。
瑞銀的計算數據，是依據 54 檔中國指數股票型基金（ETF）的「超額」交易。Lei Meng 等瑞銀策略分析師表示，超過 75% 的資金流入追蹤滬深 300 指數的商品，另有 13% 流入追蹤滬深 500 指數的商品。
瑞銀策略師表示，2015 年 9 月，「國家隊」持有境內股票人民幣 1.24 兆元——「國家隊」在這段期間明顯干預市場。 策略師寫道，目前「國家隊」的持倉量「仍遠低於歷史水準，在極端條件下，國家隊可能會進一步加碼」。
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