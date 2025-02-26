中華電信33萬股東驚喜來了！每股配發5元現金股利 配發率104.2%

中華電信 (2412-TW) 董事長簡志誠先前曾透露，今年股利發放會給股東驚喜，今 (26) 日董事會通過盈餘分派案，果然有驚喜，決議每股配發現金股利 5 元，配發率 104.2%，創 2017 年以來新高，33 萬股東喜收股利紅包。