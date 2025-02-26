search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

中華電信33萬股東驚喜來了！每股配發5元現金股利 配發率104.2%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 19:28

cover image of news article
中華電信董事長簡志誠(左)、總經理林榮賜(右)。(鉅亨網資料照)

中華電信 (2412-TW) 董事長簡志誠先前曾透露，今年股利發放會給股東驚喜，今 (26) 日董事會通過盈餘分派案，果然有驚喜，決議每股配發現金股利 5 元，配發率 104.2%，創 2017 年以來新高，33 萬股東喜收股利紅包。 

中華電信 2024 年營運繳出亮眼成績，全年營收 2299.68 億元，每股純益 4.8 元，連續 7 年寫新猷，簡志誠先前也指出，會將經營成果與股東共享，股利發放會讓股東有驚喜。 


今天董事會決議配發每股 5 元現金股利，配發率達 104.2%，總計將發出 387.87 億元。若以中華電信今年收盤價 127.5 元計算，現金殖利率為 3.92%。 

簡志誠表示，除將經營果實與股東共享，中華電信今年營運聚焦六大方向，包括 AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化及淨零永續，有信心今年達成「2025 AI 加持、兆元市值」目標。 

文章標籤

中華電信現金股利電信

相關行情

台股首頁我要存股
中華電127.50.79%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.12
加權指數法興(購) 槓桿9.5
加權指數法興(售) 槓桿9.41
加權指數法興(售) 槓桿9.82

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
中華電

83.33%

勝率

延伸閱讀


Empty