中華電信33萬股東驚喜來了！每股配發5元現金股利 配發率104.2%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 19:28
中華電信 (2412-TW) 董事長簡志誠先前曾透露，今年股利發放會給股東驚喜，今 (26) 日董事會通過盈餘分派案，果然有驚喜，決議每股配發現金股利 5 元，配發率 104.2%，創 2017 年以來新高，33 萬股東喜收股利紅包。
中華電信 2024 年營運繳出亮眼成績，全年營收 2299.68 億元，每股純益 4.8 元，連續 7 年寫新猷，簡志誠先前也指出，會將經營成果與股東共享，股利發放會讓股東有驚喜。
今天董事會決議配發每股 5 元現金股利，配發率達 104.2%，總計將發出 387.87 億元。若以中華電信今年收盤價 127.5 元計算，現金殖利率為 3.92%。
簡志誠表示，除將經營果實與股東共享，中華電信今年營運聚焦六大方向，包括 AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化及淨零永續，有信心今年達成「2025 AI 加持、兆元市值」目標。
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