終於！中國A股滬指重回3,000點整數關卡 收復今年來失土

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-23 10:03

中國 A 股滬指周四（22 日）七連漲後，周五早盤一舉攻克 3,000 點整數關卡，顯示中國政府提出的一系列支持措施，減緩了投資人的悲觀預期。

滬指周五早盤漲近 0.4%，重回 3,000 點上方。滬指近八個交易日累計漲近 11%，收復今年來失土。

中國政府提出的一系列措施，包括監管機關限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票，凸顯北京亟欲提振國內股市。

外媒披露中國監管機關限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構透過股指期貨放空 A 股，對此中國證監會在周四表示，近日滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為採取監管措施，是履行交易監管職責，並非限制賣出。

證監會新聞發言人表示：「股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。」

方正證券指出，目前市場仍以反彈修復為主，強反轉尚未到來，但當前位置可能已反應大部分悲觀預期。