美股重點新聞摘要2024年02月27日
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 08:12
今日操盤前瞻
日本 1 月 CPI
美國 2 月經濟諮商局消費者信心指數、1 月耐久財訂單、12 月房價指數
雷蒙多：晶片補助申請已破 700 億美元 較原規劃金額翻逾一倍
美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (26 日) 表示，多數尋求政府補助的晶片公司，得到的補貼將遠低於他們所要求的金額，因為目前政府所收到的補助申請，已是原本規劃投入的 280 億美元的兩倍多。閱讀全文...
拜登政府傳要求美國太陽能業者揭露供應鏈 擬加強打擊強迫勞動
美國國土安全部正在擴大對美國太陽能業者的審查，要求提供有關供應鏈的訊息，顯示拜登政府似乎準備加強執行與中國強迫勞動有關的產品禁令。閱讀全文...
微軟與 OpenAI 競爭對手 Mistral 達成合作協議 加速人工智慧發展
微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 在歐洲市場的競爭對手 Mistral AI SAS 周一 (26 日) 宣布，兩家公司已達成為期數年的合作夥伴協議，希望透過新的合作關係加速人工智慧 (AI) 發展。閱讀全文...
輝達推出兩款 AI 顯卡晶片 搶進 AI NB 市場
輝達 (NVDA-US) 周一 (26 日) 宣布推出全新 RTX 500 和 1000 Ada 一代消費級 GPU (圖形處理器) 加速晶片，全面支持在輕薄筆記型電腦等行動裝置中運行生成式 AI 軟體。閱讀全文...
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