美股重點新聞摘要2024年02月27日

今日操盤前瞻

雷蒙多：晶片補助申請已破 700 億美元 較原規劃金額翻逾一倍

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (26 日) 表示，多數尋求政府補助的晶片公司，得到的補貼將遠低於他們所要求的金額，因為目前政府所收到的補助申請，已是原本規劃投入的 280 億美元的兩倍多。閱讀全文...