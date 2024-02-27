雷蒙多：晶片補助申請已破700億美元 較原規劃金額翻逾一倍

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-27 07:59

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (26 日) 表示，多數尋求政府補助的晶片公司，得到的補貼將遠低於他們所要求的金額，因為目前政府所收到的補助申請，已是原本規劃總額 280 億美元的兩倍多。

雷蒙多表示，先進晶片商所要求的補貼金額總計已超過 700 億美元，目前商務部正在和各大公司持續磋商。為了支應更多項目，她敦促晶片公司「以更少的成本做更多事情」。

雷蒙多表示，商務部正優先考慮將在 2030 年投入營運的項目，目前暫時不考慮其他更長期的項目。

商務部預估，這筆資金將確保美國生產的先進邏輯晶片，到 2030 年占全球的 20%，而目前此一數字為零。

雷蒙多稱，目前已有超過 600 家公司提交補助意向書，但「絕大多數」都不會拿到補貼，其中包含許多有價值的項目。

美國國會於 2022 年 8 月通過 527 億美元的晶片與科學法案 (Chips and Science Act ,CHIPS)，當中包含一項針對美國半導體製造業的 390 億美元補貼計畫，旨在幫助企業設廠和提高晶片產能。