〈紐約匯市〉美元小跌 比特幣衝破5.4萬美元大關 創逾兩年新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-27 05:51

在美國公布耐久材訂單和通膨數據前夕，美元指數周一 (26 日) 小幅走低，本周出爐的經濟數據，可能釋出更多有關聯準會 (Fed) 何時降息的資訊。另一方面，比特幣周二衝破 54,000 美元大關，盤中一度登上逾兩年新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 103.78。

美國將在周二 (27 日) 公布最新耐久財訂單，Fed 首選的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE) 則定於周四 (29 日) 公布。

由於美國經濟依舊強韌，市場近期調降對 Fed 降息幅度以及多快開始降息的預期。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，在美國公布強於預期的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 後，市場幾乎排除 Fed 在 3 月降息的可能性，並將預期的降息時間從 5 月往後延至 6 月。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「市場有些謹慎，美元兌日元的主要驅動因素是美國殖利率。去年第四季，市場對 Fed 即將放寬政策的看法非常激進，但市場在第一季上半季進行了調整，利率上升且美元走高。現在調整結束了，我認為我們接下來將看到疲軟的經濟數據，從明天的耐久財訂單開始。」

日本也將在周二公布全國 CPI，市場預估 1 月核心通膨年增率將放緩至 1.8%，為 2022 年 3 月來最低，這將為日本央行在未來幾個月退出負利率政策的計畫增添複雜性，使日元在短期內承壓。

截稿前，美元兌日元小漲 0.14% 至 150.69 日元。

歐元漲 0.3% 至 1.0850 美元。歐元近期表現強勢，兌美元匯價在過去九個交易中漲了八天，其中一個主要驅動力是交易員認為美歐之間利率差距不斷縮小。兩周前，投資人預期 Fed 今年將降息約 80 個基點，而 ECB 將降息約 100 個基點，但兩者的差距到了周一卻幾乎消失殆盡。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 向歐洲議員表示，歐元區整體薪資成長力道依舊強勁，但企業可能藉由犧牲利潤率來吸收部分薪資成長，而非抬高價格。

其他貨幣方面，澳幣貶近 0.4% 至 0.6538 美元，止步連七升。紐幣下跌 0.35% 至 0.6173 美元，過去九個交易以來首次下跌。

根據 Coin Metrics 數據，比特幣盤中一度漲至 54,965 美元，為 2021 年 12 月以來最高，截稿前漲 5% 至 54,406.13 美元。

Bitwise Asset Management 分析師 Ryan Rasmussen 表示，今天是比特幣期貨的結算日，這導致價格上漲。「我們正在接近一個窗口，通常會看到交易人士在比特幣減半 (bitcoin halving) 效應發生前做好準備，比特幣減半將在 4 月下旬發生，我懷疑這是人們在減半之前買入看多部位。」

截至台灣時間周二 (27 日) 約 6:00 價格: