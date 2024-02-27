〈紐約匯市〉美元小跌 比特幣衝破5.4萬美元大關 創逾兩年新高
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-27 05:51
在美國公布耐久材訂單和通膨數據前夕，美元指數周一 (26 日) 小幅走低，本周出爐的經濟數據，可能釋出更多有關聯準會 (Fed) 何時降息的資訊。另一方面，比特幣周二衝破 54,000 美元大關，盤中一度登上逾兩年新高。
美國將在周二 (27 日) 公布最新耐久財訂單，Fed 首選的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE) 則定於周四 (29 日) 公布。
由於美國經濟依舊強韌，市場近期調降對 Fed 降息幅度以及多快開始降息的預期。
芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，在美國公布強於預期的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 後，市場幾乎排除 Fed 在 3 月降息的可能性，並將預期的降息時間從 5 月往後延至 6 月。
除了美國以外，歐元區、日本和澳洲通膨數據也將在本周出爐，本周其他重要財經大事還有紐西蘭央行利率決議以及中國公布最新採購經理人指數 (PMI) 調查。
Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「市場有些謹慎，美元兌日元的主要驅動因素是美國殖利率。去年第四季，市場對 Fed 即將放寬政策的看法非常激進，但市場在第一季上半季進行了調整，利率上升且美元走高。現在調整結束了，我認為我們接下來將看到疲軟的經濟數據，從明天的耐久財訂單開始。」
日本也將在周二公布全國 CPI，市場預估 1 月核心通膨年增率將放緩至 1.8%，為 2022 年 3 月來最低，這將為日本央行在未來幾個月退出負利率政策的計畫增添複雜性，使日元在短期內承壓。
歐元漲 0.3% 至 1.0850 美元。歐元近期表現強勢，兌美元匯價在過去九個交易中漲了八天，其中一個主要驅動力是交易員認為美歐之間利率差距不斷縮小。兩周前，投資人預期 Fed 今年將降息約 80 個基點，而 ECB 將降息約 100 個基點，但兩者的差距到了周一卻幾乎消失殆盡。
歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 向歐洲議員表示，歐元區整體薪資成長力道依舊強勁，但企業可能藉由犧牲利潤率來吸收部分薪資成長，而非抬高價格。
其他貨幣方面，澳幣貶近 0.4% 至 0.6538 美元，止步連七升。紐幣下跌 0.35% 至 0.6173 美元，過去九個交易以來首次下跌。
根據 Coin Metrics 數據，比特幣盤中一度漲至 54,965 美元，為 2021 年 12 月以來最高，截稿前漲 5% 至 54,406.13 美元。
Bitwise Asset Management 分析師 Ryan Rasmussen 表示，今天是比特幣期貨的結算日，這導致價格上漲。「我們正在接近一個窗口，通常會看到交易人士在比特幣減半 (bitcoin halving) 效應發生前做好準備，比特幣減半將在 4 月下旬發生，我懷疑這是人們在減半之前買入看多部位。」
截至台灣時間周二 (27 日) 約 6:00 價格:
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