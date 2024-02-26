輝達推出兩款AI顯卡晶片 搶進AI NB市場

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 22:44

輝達 (NVDA-US) 周一 (26 日) 宣布推出全新 RTX 500 和 1000 Ada 一代消費級 GPU (圖形處理器) 加速晶片，全面支持在輕薄筆記型電腦等行動裝置中運行生成式 AI 軟體。

輝達表示，與僅有 CPU 的機型相比，全新 RTX 500 GPU 可為 Stable Diffusion 等模型提供高達 14 倍的 AIGC 效能，AI 照片編輯的速度提高 3 倍，3D 渲染性能提高 10 倍， 從而全面提升生產力效率。

作為入門款 GPU 產品，輝達 RTX 500 將成為全球內建 AIGC 技術且價格最便宜的 GPU 晶片。

同時，這也意味著黃仁勳持續降低 AI PC 設備門檻，即將大量出貨 GPU 晶片，「買筆電送 AI 」的時代來了。

輝達 RTX 500 和 RTX 1000 均採用與 RTX 4090、L40 伺服器 GPU 一樣的 Ada Lovelace 架構，採用台積電 4N (5 奈米) 工藝，擁有神經處理單元 (NPU)、第三代 RT 核心、第四代 Tensor Core、Ada 一代 CUDA 核心、專用 GPU 記憶體、DLSS 3 光線追蹤技術、第八代輝達 AV1 (NVENC) 編碼器等一系列旗艦 AI 晶片才擁有的重要配置。

輝達表示，隨著 AIGC 和混合工作環境成為新標準，無論是內容創作者、研究人員還是工程師，幾乎每位專業人士都需要一台強大 AI 加速功能的筆記型電腦來幫助用戶應對行業挑戰。而 RTX 500 和 1000 GPU 透過 AI 為各地緊湊型設計的筆記型電腦使用者提升工作流程。

具體來說，首先，基於 Ada Lovelace 架構，RTX 500 和 1000 GPU 晶片擁有第三代 RT 核心，光線追蹤效能比上一代提升 2 倍，可實現高保真、逼真的渲染。

其次，搭載第四代 Tensor Core AI 加速技術下，RTX 500 和 1000 GPU 吞吐量是上一代的 2 倍，可應用於深度學習訓練、推理和基於 AI 的創意工作負載。

再次，與上一代相比，擁有最新 CUDA 核心的 RTX 500 和 1000 GPU，單精度浮點 (FP32) 吞吐量提高 30%；而第八代編碼器支援 AV1，效率比 H.264 高出 40%。

最後，RTX 500 GPU 配備 4GB GPU 專用內存，RTX 1000 GPU 配備 6GB GPU 專用內存，可處理更大的項目、資料集和多應用工作流程，全面支援部分複雜 3D 場景和 AI 應用研發。

另外，內建 NPU 的 RTX 500 和 1000 GPU 晶片可提供最高 193 TOPS 的 AI 效能，滿足日常 AI 工作流程。如果希望利用 AI 來實現深度學習、資料科學、進階渲染等工作流程，輝達還提供 RTX 2000、3000、3500、4000 和 5000 Ada 筆記型電腦 GPU，最高支援 682 TOPS 的 AI 效能。