〈美股早盤〉通膨等經濟數據將陸續出爐 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-26 22:43

美股主要指數周一 (26 日) 開平盤，投資人的注意力從新回到聯準會 (Fed) 可能降息的議題上，本周即將公布的關鍵通膨和經濟數據可能提供一些蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1%。

本周投資人的焦點從企業財報轉向一系列經濟數據，包括受到 Fed 密切留意的所謂的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將於本周四 (29 日) 公布、美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 數據將於周三 (28 日) 出爐，另外交易員還將從多位央行官員的言論中尋找利率走勢的線索。

Copernicus Wealth Management 投資長 Tatjana Puhan 表示:「本周將有大量經濟數據出爐，這些數據將對投資人是否會保持避險情緒更具決定性。我們應該考慮到這樣一種可能性，即如果美國經濟在未來幾個月保持強勁，美國企業盈利也保持強勁，我們至少應該看到美國市場出現進一步的積極態勢。」

經濟學家預估，周四出爐的整體與核心 PCE 單月增速將達到 0.4%，此前兩者的月增率均為 0.2%，很大程度上是受到季節性因素影響。

有分析指出，儘管單月數據增速很快，但基數效應可能會使年度核心通膨率在 1 月份小幅降至 2.8%(此前為 2.9%)，並在年中繼續降至 2.5% 或更低，有望支撐 Fed 在 5 月首次降息的基準預期。

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 總裁威廉斯 (John Williams) 上周五受訪時說，美國經濟正朝著正確的方向發展，今年晚些時候降息可能是合適的。本周多位 Fed 發言人可能會重申威廉斯的言論，即 Fed 近期不會感受到開始降息的壓力。

另一方面，債券投資人也準備迎接周一創紀錄​​的兩年期和五年期公債標售，以及周二創紀錄的七年期公債標售的影響。拍賣通常從周二開始，分三天進行，但由於需要在 2 月 29 日結算，拍賣時間被壓縮，開始時間提前了一天。

大宗商品方面，國際油價延續上周頹勢走軟，因交易員等待有關 3 月及以後全球需求和平衡的新線索。此外，繼上周下跌近 9% 後，鐵礦石價格跌至去年 10 月以來的最低水準，農曆春節假期後中國鋼鐵需求反彈的希望正在消退。

截至台北時間周一（26 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 484.65 美元

根據《韓國經濟日報》(Korea Economic Daily, KED) 周一 援引業內人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 將於明年上半年推出與南韓 LG 集團合作的新一代 Quest Pro 頭戴式虛擬實境 (VR) 裝置。此外，Meta 執行長祖克柏為敲定 VR 設備合作細節，將於本周三 (28 日) 會見 LG Electronics 執行長，這是祖克柏自 2014 年與三星合作 Gear VR 以來首次公開出訪南韓。

理想汽車 (LI-US) 早盤股價上漲 14.71%，至每股 39.92 美元

中國電動車製造商理想汽車周一美股盤前公布 2023 會計年度第四季 (截至去年 12/31) 和全年財報，由於抵禦中國電動車市場日益激烈競爭而祭出的大幅折扣措施刺激銷量，該季營收優於華爾街分析師預期，此外全年實現轉虧為盈。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 4.70%，至每股 90.04 美元

美光開始大規模生產用於輝達 (NVDA-US) 最新人工智慧 (AI) 晶片的高頻寬儲存半導體，該公司周一) 盤前股價上漲逾 4%。美光表示，HBM3E（高頻寬記憶體 3E）的功耗將比競爭對手產品低 30%，並有助於滿足對為生成型 AI 應用提供動力的晶片不斷增長的需求。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛集團策略師說，如果美國經濟前景依然樂觀，投資人將資金投入近期表現落後的股票，則股市有延續歷史高點的空間。由 Cecilia Mariotti 領導的團隊在一份報告中寫道，標普 500 指數升至歷史高點，使得投資人的部位「極度」集中在所謂的「美股科技七雄」(Magnificent Seven) 身上。