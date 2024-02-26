傳Meta與LG合作的Quest Pro 2將於2025年上半年上市

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-26 20:10

根據《韓國經濟日報》(Korea Economic Daily, KED) 周一 (26 日) 援引業內人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 將於明年上半年推出與南韓 LG 集團合作的新一代 Quest Pro 頭戴式虛擬實境 (VR) 裝置。此外，Meta 執行長祖克柏為敲定 VR 設備合作細節，將於本周三 (28 日) 會見 LG Electronics 執行長，這是祖克柏自 2014 年與三星合作 Gear VR 以來首次公開出訪南韓。

有外媒報導指出，這並非 Meta 第一次與消費電子公司合作開發 VR 頭戴式裝置，先前該公司曾與三星、小米 (1810-HK)、聯想 (0992-HK) 合作推出 Gear VR、Oculus Go 與 Oculus Rift S，並且 3 款產品均印有合作公司的品牌標誌和 Oculus。目前還不清楚 LG 品牌將如何融入 Quest Pro 2，也不清楚該款產品名稱最終是否為 Quest Pro 2。

據了解，Meta 將負責新款頭戴裝置的軟體部分，而 LG 電視的作業系統 webOS 將以某種方式融入其中。目前還不清楚具體細節，但或許意味著該頭戴裝置將內建虛擬 LG 電視，這意味著無需額外開發工作即可支援 Netflix、Disney+、Max、Prime Video、Apple TV+、Hulu、Paramount+ 和 VUDU 等串流媒體服務。

Quest 相較於蘋果 (AAPL-US) 的 Vision Pro，後者有 Disney + 和 Apple TV + 的原生應用程式，而 Quest 卻嚴重缺乏此類應用程式，雖然擁有 Netflix 應用程式，但僅支援 480p 串流媒體播放，且不支援下載、透視模式或手勢追蹤功能。

此外，Quest Pro 2 也可能支援「Codec Avatars」功能，這是 Meta 的長期研發計畫，旨在透過頭戴裝置的臉部追蹤感應器即時產生逼真的人物形象，從而徹底改變遠端通訊方式。蘋果的「Personas」功能也有類似的目標，但目前仍處於「恐怖谷」階段。