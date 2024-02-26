〈財報〉理想汽車上季營收超預期 首次實現全年獲利
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-26 20:54
中國電動車製造商理想汽車 (2015-HK) 周一 (26 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季 (截至去年 12/31) 和全年財報，由於抵禦中國電動車市場日益激烈競爭而祭出的大幅折扣措施刺激銷量，該季營收優於華爾街分析師預期，此外全年實現轉虧為盈。
截稿前，理想汽車 (LI-US) 周一美股盤前股價在亮麗財報加持下一度漲逾 10%，但隨後因第一季財測均低於分析師預期小幅回落至 9.05%，每股暫報 37.95 美元。
根據財報，理想汽車第四季營收年增 136.4% 至人民幣 417.3 億元 (以下單位皆同)，優於華爾街分析師預期的 398 億元，季增 20.3%，去年同期為 176.5 億元；該季淨利報 57.5 億元，年增 2,068.2%、季增 104.5%，非通用會計準則 (Non-GAAP) 淨利為 44.9 億元。
值得注意的是，理想汽車第四季電動車銷售營收年增 133.8% 至 403.8 億元，季增 20.1%、該季毛利率為 22.7%，高於去年同期的 20%，也高於去年第三季的 21.2%。
全年來看，理想汽車 2023 年營收年增 173.5% 至 1,238.5 億元，遠超 2022 年的 452.9 億元，全年淨利達到 118.1 億美元，成功從去年的淨損 20.3 億元轉盈；全年汽車銷售收入年增 172.7% 至 1,202.9 億元，2022 年為 441.1 億元。
展望未來，理想汽車預估 2024 會計年度第一季 (本季) 營收介在 312.5 億至 321.9 億元，年增約 66.3%-71.3% 之間，低於分析師預期的 363.7 億元；第一季交車輛估介在 10 萬至 10.3 萬輛之間，低於市場預期的 116,604 輛。
理想汽車執行長李斌在周一的聲明中表示，去年是公司獲利的第一年，今年健康的獲利能力和資本實力將支撐公司進一步強化研發、擴大業務規模，引領中國新能源汽車市場的快速轉型。
市場分析指出，儘管理想汽車在過去一年的表現優於市場預期，但現在說哪些汽車製造商將在中國競爭激烈的市場上成為長期贏家還為時過早。
到目前為止，這家總部位於北京的公司從其產品定位中受益匪淺——它的車型大多是增程型 (extended-range) 電動車，即配備汽油引擎的汽車，當電池電量耗盡時，引擎會啟動為電池充電。因此，與競爭對手特斯拉公司 (TTSLA-US) 或蔚來汽車 (NIO-US) 開發的純電動車型只配備電動馬達不同，理想汽車的設計有助於緩解消費者對里程的擔憂。
另一方面，受到中國經濟成長放緩和消費者信心不慍不火的影響，今年中國新能源汽車銷售整體上開局低迷。中國乘用車協會 (CPACA) 上周表示，2 月插電式混合動力車和純電動車的銷量可能較上季下降約 43% 至 38 萬輛，而所有乘用車銷量下降 15.7%，至 115 萬輛。
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