Fed不急著降息 國際油價走軟

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-26 21:40

國際油價周一 (26 日) 延續上周頹勢走跌，因市場認為高於預期的通膨可能會讓聯準會 (Fed) 延遲降息並維持高利率，高利率抑制全球燃料需求成長。

截稿前，4 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.4 美元或 0.49%，至每桶 81.22 美元；4 月到期的西德州原油期貨下跌 0.3 美元或 0.39%，至每桶 76.19 美元。

油價周一走跌延續上周頹勢，當時布蘭特原油期貨下跌 2%、西德州原油期貨下跌逾 3%，因為有跡象顯示 Fed 不急著降息。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示:「由於通膨率頑固地徘徊在 Fed 的 2% 目標之上，而美國經濟顯示出很少有人預測到的彈性，市場轉向利率將在更長時間內保持高水準的情況。」

自去年 11 月以來，油價一直在每桶 70 美元至 90 美元之間交易，儘管烏克蘭和加薩走廊爆發了兩場戰爭，但美國供應的增加和對中國需求疲軟的擔憂抵消了石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產的影響。

隨著以色列和哈瑪斯在中東的衝突繼續，白宮國家安全顧問蘇利文周日告訴 CNN，美國、埃及、卡達和以色列的談判代表在巴黎會談期間就人質交易的基本輪廓達成協議，但仍在談判中。

高盛分析師在一份報告中表示，葉門「青年運動」(Houthis) 武裝組織影響紅海航運的布蘭特原油地緣政治風險溢價仍然不大，僅為每桶 2 美元。

然而，該航已將夏季油價高峰預期從每桶 85 美元上調至 87 美元，此前紅海供應中斷導致已開發國家庫存減少幅度大於預期。