等待本周關鍵經濟數據 美債殖利率小跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 18:04

美國國債殖利率周一 (26 日) 下跌，投資人等待本周公布的關鍵經濟數據，該數據可能提供有關利率前景和經濟狀況的暗示。

美東時間凌晨 4:57，10 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 4.24%。2 年期公債殖利率下跌 0.8 個基點至 4.682%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人期待本周公布的經濟數據，其中一些數據可能為聯準會的利率政策決定提供資訊。包括聯準會最青睞的通膨指標，即周四 (29 日) 發布的個人消費支出 (PCE) 物價指數。

聯準會官員最近幾周一再表示，正在尋找數據來尋找更多證據，證明通膨正在朝 2% 的目標邁進，以便對降息更有信心。

最新的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均高於預期，引發人們對通膨需要多長時間才能緩解、以及這是否意味著利率可能會比預期維持較高水平的時間更長的擔憂。

市場上次普遍預期首次降息將於 6 月進行。

本周其他關鍵數據包括周三 (28 日) 更新的國內生產毛額 (GDP) 數據。在利率維持高點情況下，經濟是否能夠避免衰退的問題在投資者中普遍存在。