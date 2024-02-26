10年來最佳紀錄! 合庫桌球隊摘世錦賽男團銅牌 巴黎奧運門票在握

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 19:28

暌違 10 年，中華隊桌球男團再度闖進世界桌球團體錦標賽 4 強，最後奪下銅牌，追平台灣隊在世錦賽史上最佳名次；中華隊桌球女團也連續兩屆闖進世錦賽 8 強，雙雙取得巴黎奧運桌球團體賽門票。有多位選手為合庫銀行球員，合庫金控董事長董瑞斌並特別迎接桌球國家代表隊的合庫選手凱旋歸國。

本次 2024 年世界桌球團體錦標賽國家代表隊男團由合庫球員莊智淵、林昀儒、高承睿、馮翊新及黃彥誠等選手組成，女團則有合庫球員鄭怡靜及王意如參加。

8 強賽中，中華隊桌球男團對上強敵德國，在莊智淵、林昀儒、高承睿奮戰 3 點之後，以 3:0 的比數擊退德國，打出精彩的一戰，順利取得 4 強賽門票；而在 4 強賽中，中華隊男團奮力與法國隊爭奪決賽門票，雖最終不敵世界排名第 4 的法國隊，並列銅牌，但如此精彩的表現，也讓許多球迷感到振奮不已。