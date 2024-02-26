10年來最佳紀錄! 合庫桌球隊摘世錦賽男團銅牌 巴黎奧運門票在握
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 19:28
暌違 10 年，中華隊桌球男團再度闖進世界桌球團體錦標賽 4 強，最後奪下銅牌，追平台灣隊在世錦賽史上最佳名次；中華隊桌球女團也連續兩屆闖進世錦賽 8 強，雙雙取得巴黎奧運桌球團體賽門票。有多位選手為合庫銀行球員，合庫金控董事長董瑞斌並特別迎接桌球國家代表隊的合庫選手凱旋歸國。
本次 2024 年世界桌球團體錦標賽國家代表隊男團由合庫球員莊智淵、林昀儒、高承睿、馮翊新及黃彥誠等選手組成，女團則有合庫球員鄭怡靜及王意如參加。
8 強賽中，中華隊桌球男團對上強敵德國，在莊智淵、林昀儒、高承睿奮戰 3 點之後，以 3:0 的比數擊退德國，打出精彩的一戰，順利取得 4 強賽門票；而在 4 強賽中，中華隊男團奮力與法國隊爭奪決賽門票，雖最終不敵世界排名第 4 的法國隊，並列銅牌，但如此精彩的表現，也讓許多球迷感到振奮不已。
合庫銀行說明，本屆多位選手為合庫球員，作為培育國手的搖籃，合庫每年編列預算並打造體育傳承文化，讓選手們專心精進球技，積極參與國內外賽事，鼓勵傳承實戰歷練，使球技持續精進，積極國家爭光。合庫致力作為球員夢想的後盾，奉獻企業之力支持臺灣基層體育扎根，將持續經營桌球、羽球及棒球三支球隊，期望培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀球星。
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