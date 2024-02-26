〈玉山金法說〉估手續費、淨利息收入雙位數成長 看好金融業今年展望

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 17:21

玉山金 (2884-TW) 今 (26) 日召開法人說明會，由董事長黃男州親自主持，認為今年台灣經濟「內外均溫」，看好經濟成長保 3 沒問題，對整體金控、銀行或證券業都是不錯的一年，預估玉山手續費收入、淨利息收入一定雙位數成長。

玉山金元月獲利亮眼，黃男州說明，存款成長 183 億元、放款成長 242 億元，原先就預估今年存、放款都會有不錯的成長表現，目前預估，今年成長可望超過 2000 億元，年增 6-7%，放款則成長 8-10%。

黃男州表示，今年經濟成長表現將優於去年，整體消費仍暢旺，投資、出口成長力道也有望恢復，主計總處即將公布最新經濟預測，我們認為應該 3% 起跳，今年保 3 沒問題。

對於今年展望，黃男州認為，無論是存款、放款、信用卡、財富管理等業務，都會很不錯，手續費收入、淨利息收入一定是雙位數成長，淨營收成長 60-70 億元應該也不會有問題，獲利還需要進一步結算，但全年相當看好，玉山元月份稅後純益 28 億元，已經是不錯的成績，也是好的開始。

黃男州說，去年整體金控業普遍獲得不錯的成績，持續看好今年景氣，不論是玉山金控及銀行或是整體金融業 (銀行、證券)，都會是不錯的一年，但壽險業變數較多，獲利情形待觀察。

隨全球景氣緩步復甦，有利推升出口及民間投資動能，央行預估 2024 年經濟成長率 3.12%，景氣有望谷底回升，2024 年在就業市場表現佳，服務業熱絡下，加上薪資調漲效應，內需仍具支撐。不過，2023 年核心 CPI 年增 2.6%，主由食物、娛樂及房租佔漲幅 7 成，考量服務業仍缺工，加上薪資持續調漲下，通膨將維持高檔。