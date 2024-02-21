合庫續推「幸福成家」優惠 搭配新青安房貸利率1.775% 最高40年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 17:44

為協助首購族群籌措資金降低負擔，合庫銀行今年持續辦理「幸福成家」優惠專案，提供最長 40 年貸款期限及利率優惠，搭配新青安房貸一段式補貼後目前利率僅為 1.775%，提供民眾多元融資管道，是一個幸福買房貸款好選擇。

房貸業務一直是合庫銀行的強項，其中首購房貸佔全部房貸業務七成以上，並率先響應政府政策戮力推動新青安房貸。為協助首購族群籌措資金降低負擔，今年持續辦理「幸福成家」優惠專案，提供最長 40 年貸款期限及利率優惠，搭配新青安房貸一段式補貼後目前利率為 1.775%，

合庫在個人放款推出「幸福成家」、「幸福轉貸」及「速速貸」等優惠專案，協助民眾輕鬆取得資金，放寬貸款額度、年限、寬限期並補貼利息，減輕民眾資金負擔，至今已嘉惠逾 3,500 名首購族安心成家。

針對已有房貸之民眾，想要節省每月利息支出，亦可利用該行「幸福轉貸」優惠專案，讓合庫幫忙重新審視現有貸款，不論是理財週轉、購屋成家、舊屋翻修、家計消費等以住宅用之房地為擔保均可申貸。