合庫續推「幸福成家」優惠 搭配新青安房貸利率1.775% 最高40年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 17:44
為協助首購族群籌措資金降低負擔，合庫銀行今年持續辦理「幸福成家」優惠專案，提供最長 40 年貸款期限及利率優惠，搭配新青安房貸一段式補貼後目前利率僅為 1.775%，提供民眾多元融資管道，是一個幸福買房貸款好選擇。
房貸業務一直是合庫銀行的強項，其中首購房貸佔全部房貸業務七成以上，並率先響應政府政策戮力推動新青安房貸。為協助首購族群籌措資金降低負擔，今年持續辦理「幸福成家」優惠專案，提供最長 40 年貸款期限及利率優惠，搭配新青安房貸一段式補貼後目前利率為 1.775%，
合庫在個人放款推出「幸福成家」、「幸福轉貸」及「速速貸」等優惠專案，協助民眾輕鬆取得資金，放寬貸款額度、年限、寬限期並補貼利息，減輕民眾資金負擔，至今已嘉惠逾 3,500 名首購族安心成家。
針對已有房貸之民眾，想要節省每月利息支出，亦可利用該行「幸福轉貸」優惠專案，讓合庫幫忙重新審視現有貸款，不論是理財週轉、購屋成家、舊屋翻修、家計消費等以住宅用之房地為擔保均可申貸。
合庫銀行致力推動數位金融，推出「速速貸」線上信用貸款，在核貸、撥款速度上均廣獲好評，提供民眾小額資金需求之快速申貸管道，預計今年 4~5 月推出線上申辦個人信貸都可以參加抽獎藍芽喇叭及超商禮券等活動，協助民眾輕鬆繳稅。此外，合庫目前亦針對公教人員推出優惠信用貸款，前三個月享低利 0.99% 起、第四個月起 2.08% 起之優惠利率，符合資格之民眾可好好把握。
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