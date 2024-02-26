〈台經院看景氣〉看房市有4大偏多因素 住宅、商辦交易將好轉

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 15:33

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 1 月營建業營業氣候測驗點，呈現連 3 月上揚，台經院指出，房市氛圍趨正面，反映自住需求持續增加，且先前推案進入交屋高峰期，再加上國內經濟回升和台股表現穩定等因素，預料後市住宅、商用不動產的交易狀況將獲改善。

從營造業來看，台經院說明，由於在手工程案量和承攬合約金額增多，帶動多數廠商 1 月營收較去年同期明顯成長，國內營造市場維持擴張形勢。

展望未來，隨著政府持續擴大公共建設力道，而經濟穩步復甦有助於增添商辦建設需求，以及終端商品需求回溫、AI 議題發酵等，國內電子製造大廠在廠辦方面的資本支出有增加趨勢，因此未來半年營造業景氣以好轉看待。

不動產業方面，1 月六都建物買賣移轉件數月增率為 5.3%，主要是新青年安心成家方案助攻自住需求加速進場，以及先前推案進入交屋高峰期，搭配國內經濟景氣逐步回升，台股也呈高檔震盪整理格局，皆使房市氛圍轉趨明朗。