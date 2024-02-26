合正拿下台電45.76億元標案仍有33.43億元待出貨認列

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 12:06

CCL 廠合正科技 (5381-TW) 在經營權數度易手後，現由大宇資 (6111-TW) 主導經營，合正在完成購併三江電機之後，積極擴充營運規模，三江電機今年以來陸續拿下台電高達 45.76 億元標案，合正今 (26) 日指出，至 2024 年 1 月台電已出貨金額約 12.33 億元，未出貨金額約 33.43 億元

合正於 2023 年 2 月併購三江電機，全力投入研發及產製輸配電器材，成為合正主要業務，在重型電機設備端擁有台電合格供應商資格，積極加入台電強韌電網計畫，其中「持續強固」訴求，包含追求設備穩定運轉、汰舊換新等項目。

而來自合正方面所生產的「亭置式變壓器」以及「改良套管型桿上變壓器」低耗損高效能的特性，屢獲台電合約，並接獲台電亭置式變壓器訂單，合正將依照台電交貨時程，提供穩定兼備高品質的出貨。