〈房產〉資深豪宅連兩年租金居奪冠 2023年由勤美璞真搶第一

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 17:04

根據北市地政雲 2023 年資料，大安區豪宅勤美璞真以 60 萬天價租金榮膺租金王，也是近年新高，文華苑以 52.5 萬租金緊追在後，兩社區都是屋齡 10 年以上，位置優越的資深豪宅，房仲業者同時也整理近四年北市住宅租金冠軍，發現西華富邦再寫下兩年租金王後，拉著由仁愛帝寶奪下冠軍，再換手由勤美璞真接棒。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，豪宅因政府重重管制變成票房毒藥，市場近年供給少，但大坪數仍有需求，許多中古豪宅因為地點優越、使用坪數相對大，獲得高端租客青睞。

徐佳馨指出，從這兩份資料來看，2023 年豪宅有新有舊，且都是知名度相當高的豪宅社區，在地點上不限於大安、信義、中山、松山等豪宅區，天母知名豪宅「華固天鑄」列名其中，豪宅租客需求的多元性可見一斑。而近兩年無論是前一年租金王仁愛帝寶，或是目前租金王勤美璞真，雖然屋齡高，但因為地點優越，管理已上軌道，面對大安森林公園的勤美璞真寫下 60 萬元天價租金，顯見老豪宅只要地點好，租金仍看俏。

至於為何豪宅租金節節高，歸咎原因，除通膨拉抬租金行情外，關鍵在於近年因為政策上對豪宅限制重重，使得建商不再願意興建大坪數產品，供給減少，持有人陷入找不到買方的困局，舊豪宅也就成為閒置資產，所幸大坪數產品在市場中仍有居住需求，順勢讓豪宅租賃成為一條新路。