國邑*3月下旬掛牌上櫃 繼授權後再展多項臨床試驗

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 17:38

國邑 *(6875-TW) 預計 3 月下旬掛牌上櫃，承銷價暫定 65 元。總經理甘霈今 (26) 日表示，旗下藥械合一的新劑型新藥 L606 授權給美國合作夥伴 Liquidia 後，其治療第一類肺高壓 (PAH) 的美國三期臨床試驗，今年會完成收案；治療第三類肺高壓 (PH-ILD) 今年也會啟動全球多國多中心的三期臨床。

國邑 * 為新劑型藥械組合的 505(b)(2) 藥物開發公司，具有微脂體專利配方的緩釋控制技術，目前旗下二大主力產品分別為 L606 與 L608，其中 L606 是以微脂體包覆曲前列環素 (Treprostinil) 的新劑型藥物，用於治療第一類肺高壓 (PAH) 及第三類肺高壓 (PH-ILD)，去年 6 月以 2.25 億美元 (約新台幣 70 億元) 將北美市場授權給美國前二大肺高壓藥品公司 Liquidia，由 Liquidia 接續執行 PAH 的美國三期臨床試驗。

甘霈指出，L606 用於治療第一類肺高壓 (PAH) 的美國三期臨床，為開放性試驗，預計今年底完成收案後，將觀察兩周以評估安全性。根據 Liquidia 的回饋，病患使用 L606 的每日可耐受劑量約為對照藥 Tyvaso 的 2-3 倍。

另外，L606 用於治療第三類肺高壓 (PH-ILD) 的三期臨床試驗，策略是增加臨床試驗中心、加速收案，去年已與美國 FDA 完成臨床前會億，今年會展開試驗，後續也會與歐洲確認後逐步展開試驗，整個臨床規劃收案人數約 200 多人。

甘霈表示，此臨床試驗為雙盲試驗，其治療指標為病患 6 分鐘的行走距離，也就是當病患治療 4-6 個月後，行走的距離與治療前比較是否有增加。

國邑 * 指出，美國市場 PH-ILD 的病患數高於 PAH，卻僅核准一款上市藥物 Tyvaso，存在未被滿足的醫療需求。甘霈看好，美國以外尚無任何獲准上市的 PH-ILD 相關藥物，透過 Liquidia 進行的三期臨床試驗數據將有助吸引授權對象，今年也會積極洽談歐洲、日本、中國、中東等地的區域授權，同時加速藥證布局，若一切順利，L606 有機會成為美國以外主要市場第一個獲准上市的 PH-ILD 藥品。