〈房產〉元月北台灣房市需求旺 住展風向球安穩居綠燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 11:06

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2024 年 1 月分數 44.2 分，較去年 12 月 43.7 分成長，對應燈號仍為代表穩定安全的綠燈。風向球六大構成項目包括包括來客組數、成交組數、待售建案個數的分數都走升，預售屋推案量、新成屋戶數則下滑，議價率分數持平。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年 12 月與今年 1 月預售推案量都在 400 多億元低檔，由於分別時屆大選投票日、農曆年節前夕，買氣變數多，建商不急於推案相當合理，還具備看頭、案量在 50 億以上的有台北市士林區的｢璞真上善｣與南港區的｢首泰大喆｣，還有桃園市中路重劃區的｢鉑克棶｣，預期農曆年後乃至 329 檔期春暖花開，才是建商們大展身手的良辰吉日。

而在新成屋戶數方面，今年 1 月不及 200 戶，相比去年 12 月的 500 多戶弱化不少，陳炳辰說明，少了年底的成屋交屋潮，且面對新版囤房稅，建商對於先建後售態度保守，令量體無以為繼。

相對之下，平均來客、成交組數與待售建案個數這些需求指標則顯熱度，1 月追蹤的指標建案平均來客組數每週約 23.2 組，較去年 12 月增近 3 組，增幅 14.3％；追蹤指標建案平均成交組數每週約 3.2 組，與 12 月的 3 組可謂恆溫，增幅 6.7％；待售建案個數則從去年 12 月的 1163 個，減少 78 個落至 1085 個，減幅 6.7％。

陳炳辰分析，買方看好後況，趁如今價碼還在可接受範圍，不再習於農曆年後再做決定態度，持續進場不等了，成交組數熱、待售建案數減都有所印證。又不少案場推出抽獎、贈品禮券，以及代言人活動，購屋需求之餘，也炒熱賞屋人潮。

至於議價率維持平盤，約在一成的空間，陳炳辰認為，供給弱、需求強自然沒有價格修正空間，如今不乏推案以不二價銷售，且大行其道的低首付方案也弱化買方議價心態，未來一旦賣方市場確立，議價率有機會跌破一成。



論及北台灣各區域房市，陳炳辰觀察，大抵狀態俱佳，惟基隆市待售建案數稍多，來客與成交組數表現平平，僅以指標個案為熱，與鄰近雙北門牌魅力有落差，天候不佳亦顯雨都劣勢，買賣兩造意興闌珊，後勢可觀察如茂德、愛山林指標新案在基隆港區、八堵、暖暖等地對區域房市的帶動。

陳炳辰指出，目前全台房市應已有感加溫，推測 3 月央行升息機率不高，有利於 329 檔期發揮，且 3、4 月本屬房市旺季，加上 520 新總統就職的投資市場慶祝行情，整體上半年或都可樂觀看待，諸如重劃區、產業園區、台積電設廠、交通建設、公園綠地、地緣外溢、低首付、低總小宅等房市題材將依舊不敗。