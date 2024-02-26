國巨、台達電法說本周接力登場 聚焦AI、電動車展望

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 07:52

國巨 (2327-TW) 於 2 月 29 日受邀參加外資法說，國巨在前次法說指出，客戶端的庫存調整將於第二季度結束，供應鏈的庫存水位可望漸趨健康，隨著時序推進，公司對被動元件產業市況的最新看法，也引發關注。

另外，國巨 1 月營收在 AI 相關應應用的客戶拉貨動能高於預期下，營收重返百億元大關，來到 100.21 億元，月增 12%、年增 17.8%，創 16 個月新高；公司後續在 AI 布局預料也成焦點。