國巨、台達電法說本周接力登場 聚焦AI、電動車展望
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 07:52
電子零組件大廠法說本周相繼登場，包括被動元件廠國巨、電源廠台達電 (2308-TW) 都將召開法說，預計除了各自的財報外，二大廠對於 AI、電動車產業展望，以及消費性電子市況復甦狀況等都將城焦點。
國巨 (2327-TW) 於 2 月 29 日受邀參加外資法說，國巨在前次法說指出，客戶端的庫存調整將於第二季度結束，供應鏈的庫存水位可望漸趨健康，隨著時序推進，公司對被動元件產業市況的最新看法，也引發關注。
另外，國巨 1 月營收在 AI 相關應應用的客戶拉貨動能高於預期下，營收重返百億元大關，來到 100.21 億元，月增 12%、年增 17.8%，創 16 個月新高；公司後續在 AI 布局預料也成焦點。
台達電 (2308-TW) 則將在 3 月 1 日在內湖總部大樓自辦法說，外界同樣關注在 AI、電動車等相關產業布局；此外，台達電前次法說會指出，消費性電子復甦情況不明朗，此次法說對市況看法是否有所變化，也是觀察指標。
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