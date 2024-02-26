〈焦點股〉台中銀擬派股利0.96元殖利率逾8% 股價應聲漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 10:37

台中銀 (2812-TW) 董事會通過 2023 年財報，並決議擬配發現金股利 0.4 元、股票股利 0.56 元，合計 0.96 元，創下 25 年來新高，若以 23 日收盤價 15.7 元計算，總殖利率相當於 8.1%，今 (26) 日一早隨即吸引買盤湧入，股價勁揚逾 4%，漲幅傲視金融股。

台中銀去年第四季稅後純益 19.15 億元，連七季創新高，全年稅後純益 68.21 億元，年增 27.64%，連續 3 年締新猷，每股純益 (EPS)1.31 元，為近 16 年來新高。

台中銀董事會同步決議股利政策，每股擬派發 0.96 元股息，其中現金 0.4 元、股票 0.56 元，盈餘配發率約 73.28%，該公司亦決議將於 5 月 24 日召開股東常會。台中銀已連續 13 年配發股利，總計發出 9.07 元，去年派發 0.3 元現金股利、0.42 元股票股利。

此外，董事長王貴鋒涉弊 25 日遭新北地院裁定羈押禁見，台中銀發布重訊表示，已在 7 日常務董事會中，推舉常務董事廖學縣代理行使董事長職務，目前日常營業和業務運作穩定，對該行財務業務無重大影響。