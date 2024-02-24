近日大宗交易頻頻 併購交易寒冬已盡？

鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 12:26

併購交易 (M&A) 熱潮回來了嗎？上周二 (20 日) 出現今年最大規模交易，第一資本金融公司 (Capital One Financial) (COF-US) 同意以 350 億美元收購 Discover Financial (DFS-US)。

接著，零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 同意支付 23 億美元收購智慧電視製造商 Vizio (VZIO-US)。

Truist Financial (TFC-US) 已同意以 155 億美元將其保險經紀業務出售給私募股權公司 Stone Point 和 CD&R 領導的投資集團。

然而，這並不代表併購交易寒冬已過，但確實根據 Dealogic 的數據，今年交易氣氛比去年熱絡，今年迄今已宣布的美國交易共 1051 筆，價值約 2900 億美元。2023 年至 2 月同期的併購交易價值僅 1256 億美元。此外，今年迄今全球併購金額已達 4550 億美元，較去年同期增長 57%。

今年美國已宣布的五大併購交易

併購交易有史以來最旺盛的一年是新冠疫情大流行過後的 2021 年，當時同期的美國交易金額達 3120 億美元，全年為 6.1 兆美元。但此後併購交易一路降溫，因為升息和對經濟衰退的擔憂令企業卻步。

全球 M&A 總價值

經濟不確定性揮之不去，美政府持續審查大宗交易。美國聯邦貿易委員會和一些州可能對連鎖超市 Kroger 以 246 億美元收購 Albertsons 的交易提起反壟斷訴訟。