一個輝達救全村！台股萬九成真 21檔海外ETF改寫新天價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-24 08:55

一個輝達救全村！台股 23 日開啟「萬九」新篇章，儘管終場漲勢收斂，收在 18889.19 點，仍寫下歷史收盤新高，單周上漲 1.52%，上市股票總市值突破 60 兆元大關。在美股 S&P、道瓊、費半指數攻高助攻下，海外股票型 ETF 人氣強強滾，23 日多達 21 檔個股改寫新天價。

若比較 21 檔股價創新高的海外 ETF 今年以來漲幅，其中以統一 FANG+(00757-TW) 17.52% 奪冠，以 76.8 元穩居海外 ETF 股王寶座，國泰日經 225(00657-TW) 以 17.25% 的漲幅緊追在後，第三至五名分別為元大日經 225(00661-TW)、凱基全球菁英 55(00926-TW)、富邦未來車 (00895-TW)，今年以來均累計上漲逾 16%。

其中，有 4 檔入手價在 20 元以下，最為親民，包括 00926、00924、00893、00917，小資股民投入不到 2 萬元就能買到 1 張股票。

製表：鉅亨網記者陳于晴

凱基全球菁英 55 基金經理人施政廷表示，00926 最近一次定審更換成分股後，新增納入的 8 檔成分股，包含了 AI 晶片大廠、製藥大廠等各產業領域中具備更好競爭力、更好 ROA、更好淨利率的優質企業，搭配風險調整後動能指標，順勢加碼股價強勢且波動度較低的強勢產業、減碼弱勢產業，在兼顧所有產業成長機會的同時，又能放大強勢產業的上漲表現，打造出投資人布局海外股票的另一個優質選擇。

施政廷提醒，2024 年行情將回歸企業實質獲利驅動，投資方向上建議關注淨利率高與資產周轉率佳的公司，避免重壓單一主題，並伺機分批佈局建立部位，參與趨勢產業長線成長機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI 股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，中小型股表現活潑，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢，但焦點仍以半導體及 AI 相關為主。由於台灣是 AI 伺服器主要供應商，在台美 AI 股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市，但第二季仍是產業需求淡季，須留意漲多後的技術性賣壓。