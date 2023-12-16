近月最大科技併購案 ！傳DocuSign研議出售 股價大漲逾12%

《華爾街日報》(WSJ) 周五 (15 日) 報導，電子簽名龍頭公司 DocuSign (DOCU-US) 已聘請外部顧問探討潛在出售事宜，買方可能來自策略性買家或私募股權公司，激勵該公司股價飆漲 12% 以上。

DocuSign 發言人表示，根據公司政策，不會對市場謠言或猜測發表評論。

DocuSign 的市值為 129 億美元，計入周五飆漲幅度後，今年迄今上漲近 14%，遠遠落後於那斯達克指數同期 42% 的漲幅。DocuSign 周五上漲 12.46%，收每股 63.11 美元。

即使是溢價適中的槓桿收購，也將是數月來最大樁的科技併購案，可能超越今年初銀湖和加拿大退休金投資委員會收購市場軟體專家 Qualtrics 所支付的 125 億美元規模。

今年迄今宣布最大科技併購案是思科 (CSCO-US) 以 280 億美元收購 Splunk (SPLK-US) 的交易，目前該交易仍在進行中。

若收購價格以當前股價為基礎溢價 20%，意味交易規模為 150 億美元，這將是該公司 2024 年 1 月止會計年度預估營收的 5 倍、約 2024 財年調整後預估獲利的 34 倍，以及遠期 Ebitda 約莫 20 倍。

疫情期間，隨著辦公室關閉和企業對許多文件採用電子簽名，DocuSign 的需求激增。 2021 年 1 月止的會計年度銷售額成長達到 49% 的峰值，但隨後迅速放緩。針對 2024 年 1 月止的年度，華爾街預期共識其成長 9%、2025 年度的成長放緩至 6%。

疫情也引起 DocuSign 銷售人力的麻煩。2022 年中期，在公司大幅調降財測後，時任執行長 Dan Springer 表示，公司銷售團隊的人員流動率激增，迫使管理層花更多時間進行招聘。數周後，公司董事會罷免 Springer，由當前執行長 Allan Thygesen 接手，Allan Thygesen 曾任谷歌高層。

DocuSign 上周股價上漲，係因該公司公布第三季 (10/31 止) 業績強勁，營收年增 9% 至 7.004 億美元，高於華爾街普遍預期的 6.9 億美元，調整後每股獲利 79 美分，也比華爾街共識高出 16 美分。

前幾年市場已有傳聞稱微軟 (MSFT-US) 可能收購 DocuSign，因為這兩家在 2022 年宣布建立策略合作夥伴關係。但私募股權買家可能更符合邏輯。

CFRA 分析師 Keith Snyder 研究報告寫道，「唯一可能對 DocuSign 感興趣是私募股權公司。」

Snyder 說：「經歷疫情期間的強勁業績後，該公司一直疲於應對需求比預期更快速放緩的情形，有鑑於推動未來成長的催化劑有限，我們認為目前潛在的交易是股東的最佳選擇。」