併購活動降溫 但全球激進股東仍要求公司出售或分拆

根據巴克萊銀行的最新數據，「出售」或「分拆」是去年全球激進股東最喜歡的詞彙。他們要求公司展開某種形式的併購相關活動的訴求創下新紀錄，即使企業併購活動降溫，2023 年大約一半的活動都與他們有關。

對沖基金 Elliott Investment Management、ValueAct Capital、Jana Partners 等激進股東敦促目標公司合併、分拆部門或出售自己，這些要求占去年所有活動的 49%。而之前 4 年的併購請求平均只有 42%。

巴克萊銀行股東諮詢全球主管羅斯曼表示：「這些激進股東告訴企業，這就是新的現實，該是繼續前進的時候了。」

但根據 Dealogic 的數據，他們提出的要求正逢收購活動跌至 10 年來最低水平的一年，這使得許多人的要求幾乎沒有得到回應。

隨著總交易量下降 18% 至約 3 兆美元，資深交易撮合者指稱 2023 年是近年來最艱難的一年。交易未能完成是因為潛在的合作夥伴無法就價格達成一致，而且隨著利率上升，獲得融資變得更加困難。

幾位基金經理人和銀行業者表示，雖然許多經驗豐富的積極人士知道需要比平常更長的時間才能到達終點，但仍鼓起信心向企業管理層提出要求。

Elliott 是該行業最忙碌的激進投資客之一，去年曾要求無線基地台所有者 Crown Castle 考慮出售該業務；而 Jana Partners 則推動 Frontier Communications 啟動銷售流程；ValueAct 則敦促 Seven & i Holdings 分拆其 7-11 便利商店連鎖店。Irenic Capital Management 和 Starboard 建議新聞集團分拆其數位房地產部門。

雖然它們可能需要等待更長的時間才能獲得期待的結果，但激進投資客去年還是勇於提出要求，因當時市場狀況允許它們以更少的資金建立持 股部位。

羅斯曼表示：「激進主義者看到在市場估值低迷的真正有吸引力的時機點投資的機會。」他解釋了為什麼激進主義者去年仍然非常活躍，繼 2022 年推動 235 個訴求後，2023 年 全球各地又發起 229 次。

除了併購之外，激進股東還要求更換董事會、改變策略和營運以及改善治理。

數據顯示，活動人士呼籲更換高階主管的管理階層變動，在去年的訴求清單上排在最後，只出現在所有活動的 10% 中。研究公司 Insightia 發現，2022 年針對公司高層的激進股東數量比上年增加 46%。