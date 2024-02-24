〈台積熊本廠開幕〉劉德音：創造熊本3400個就業機會 並期待豐田加入新拓展

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 14:37

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (24) 日舉辦熊本廠 JASM 開幕典禮，全球高度矚目，董事長劉德音表示，感謝日本政府大力協助，也感謝合資夥伴索尼 (SONY) 與電裝 (Denso) 分享寶貴經驗，也期待豐田參與新的拓展計劃，為 JASM 帶來更多動能，預示台積電日本新廠的持續進 行，日本預計此次新廠將為熊本創造 3400 個就業機會。

台積電董事曾繁城、資深副總秦永沛，還有國發會主委龔明鑫也以台積電董事身分出席開幕典禮。

劉德音致詞開頭感謝索尼集團總裁、索尼半導體總裁、豐田集團總裁與創辦人張忠謀，還有日本客戶與 JASM 所有同仁，感謝大家一起與我們一同慶祝。

劉德音指出，衷心感謝日本政府的大力支持，由政府制定的前瞻投資政策對於 JASM 成功打造半導體產業環境至關重要，從首相、經濟產業省、九州經濟產業到當地社群，都提供無縫協助，也感謝合資夥伴索尼 (SONY) 與電裝 (Denso) 分享寶貴經驗，也期待豐田參與新的拓展計劃，為 JASM 帶來更多動能。