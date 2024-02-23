全方位永續發展 國泰世華、國泰人壽獲頒永續金融評鑑前20%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 15:17

以「亞太地區最佳金融機構」為願景，發揮永續金融先行者關鍵影響力

國泰金控致力發展永續策略發展藍圖，引領旗下子公司國泰世華銀行、國泰人壽，以關鍵行動陪伴大眾共同面對氣候變遷挑戰，在氣候金融扮演更關鍵角色，思考綠色營運、能源轉型，推動全方位永續發展，發揮永續金融先行者關鍵影響力，雙雙榮獲金管會首屆永續金融評鑑排名前 20% 金融機構的肯定，於今日 (2/23) 舉辦首屆永續金融評鑑頒獎典禮，由金管會副主委蕭翠玲頒獎，國泰世華銀行總經理李偉正及國泰人壽總經理劉上旗代表領獎。

根據《第一屆永續金融評鑑成果報告》註指出，銀行業在「資訊透明提升」、「自然資源保護」、「人權人力發展」達成率表現優異，包括財務資訊揭露時效性、效率性與績效連結程度、員工福利及人權政策推動、對水資源管理及循環經濟之推動作為。

國泰世華銀行於 2015 年簽署成為台灣第一家遵循赤道原則 (EP) 銀行，並定期揭露 EP 案件之辦理情況；2018 年更率先對外宣示自願遵循聯合國責任銀行原則 (PRB) 並定期揭露進度，成為台灣首家「永續責任銀行」的實踐者，持續提升資訊透明程度。同時，亦於海內外推動永續金融，打造如再生能源貸款、永續連結貸款 (SLL) 等服務，以 2022 年與菲律賓代表性跨產業集團之一的 Villar 集團合作為例，承做 12.5 億菲律賓披索 (約新台幣 7 億元) 的永續連結貸款，提供給菲國最大民營水務公司 Prime Water 運用，當 Prime Water 達到約定的 SDGs 指標，將可獲得利率優惠，此案不僅為菲國首件 SLL，更獲 2023 年史蒂夫獎 (The Stevie Awards) 「年度永續發展倡議亞洲紐澳區類」銅獎，為目前為止該獎永續類獎項之唯一台灣企業。

對於員工福利及人權政策，國泰世華為推動人才永續，致力打造多元、公平及共融的幸福職場，致力培育「多元跨域人才」，重視人權及職業健康安全，建立人權風險盡職調查流程，也提供多元的線上課程與專屬「學習假」，鼓勵員工自主學習，強化員工職能發展；同時，也針對懷孕員工從懷孕至產後不同階段的需求，打造「國泰好孕俱樂部」，提供從身心、環境到工作的全面支持照顧，引起員工廣大好評；且為降低員工健康風險，國泰世華藉由分析健康檢查報告，將員工健康風險做分級管理，由護理師針對高風險族群進行追蹤，一系列舉措更獲得 2018 遠見雜誌 CSR 幸福企業組首獎肯定。

保險業方面，國泰人壽的表現相當亮眼，除聚焦氣候、健康、培力三大主軸，接軌責任投資原則 (PRI)、永續發展目標 (SDGs)、永續會計準則 (SASB) 及 GRI 永續性報導準則 (GRI Standards) 等國際永續框架，國壽也積極在永續金融、節能減碳、社會及治理部署關鍵行動，提升資訊透明度，傳遞值得信賴的永續價值。

國壽身為首家自行遵循聯合國「永續保險原則 (PSI)」之壽險公司，除了以「零碳營運轉型」及「低碳投資配置」兩大策略，展開氣候變遷關鍵行動，訂定投融資逐步撤除煤炭計畫外，更積極配合集團策略，參與 CDP (Carbon Disclosure Project) 碳揭露評選，長期深耕推動氣候議合、金融資產零碳排及減碳行動，獲選 2023 年最高榮譽「A List」等級。面對企業經營所面臨的風險越加多元，國泰人壽於 2023 年推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，針對各種氣候風險議題提供因應策略。此外，國壽也是首家通過「ISO 22301 營運持續管理系統」國際標準驗證的金融業者，強化風險控管。

為減少自然環境喪失，國壽搶先於 2023 年成為首批參與「Nature Action 100」的金融機構，成為台灣唯一簽署支持，與國際投資人共同對「自然棲息地的退化及生物多樣性的喪失」有重大影響之公司進行議合。除發揮自身影響力，亦鼓勵企業積極採取行動保護自然資源，攜手恢復自然生態系統，降低產生財務風險；並自 2022 年 7 月起推出「步步攻億走」活動，將全體用戶累積的步數，轉化為對社會公益的支持。活動期間，共累積超過 900 億個步伐，國壽也提供 1,270 萬元的資金，協助環境保育與偏鄉發展，持續創造正向循環。