〈永續金融評鑑〉首屆12家獲獎 蘇建榮：三業評鑑分數不具比較性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 12:07

台灣金融研訓院今 (23) 日舉行第一屆永續金融評鑑頒獎典禮，受評機構共計 57 家，排名前 20% 業者有 12 家獲獎，包括銀行 7 家、證券 2 家及保險 3 家，董事長蘇建榮表示，首屆證券、保險業並未全數納入受評，三業之間評鑑分數也不具比較性，第二屆受評機構將擴大，共計 34 家銀行、23 家證券及 5 家投信、9 家產險及 8 家壽險業者，合計 79 家參賽。

金研院指出，第一屆評鑑各受評機構經過初評、複評之後的總評鑑結果，首先在銀行業方面，經過加權之後的綜合指標 (權重 10%) 平均得分為 6.39，E (環境) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 19.76，S (社會) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 21.76，G (公司治理) (權重 30%) 平均得分為 21.81，也就是銀行業除了綜合指標之外，三支柱平均得分高低分別為 G、S、E。

保險業方面，經過加權之後的綜合指標 (權重 10%) 平均得分為 7.86，E(環境) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 25.92，S (社會) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 21.21，G (公司治理) (權重 30%) 平均得分為 22.24，也就是保險業除了綜合指標之外，三支柱平均得分高低分別為 E、G、S。

證券業方面，經過加權之後的綜合指標 (權重 10%) 平均得分為 5.32，E(環境) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 13.31，S(社會) 支柱 (權重 30%) 平均得分為 17.35，G (公司治理) (權重 30%) 平均得分為 19.72，也就是證券業除了綜合指標之外，三支柱平均得分高低分別為 G、S、E。

在持續精進的項目方面，將三業的表現綜合評估來看，包括 E2 淨零轉型支援、S2 普惠金融實踐、G2 治理機制強化為三個相較來說仍需持續精進的構面，其中在淨零轉型的支援上，包括因應客戶減碳及轉型的措施，與投融資對象、承保對象、輔導企業的議合情況，以及是否提出產品服務來鼓勵客戶訂定轉型方案和淨零計畫等。

至於普惠金融實踐的構面，包括提供友善服務降低申辦作業時間成本；在治理機制構面上，包括獨董比例，以及董事會的永續相關政策是否具體落實在管理目標等，都為未來持續精進的方向。

蘇建榮強調，因銀行業、保險業、證券業除共同題外尚有設計分業題，亦即各業別分業題題目、題數及內容係依各業特性訂定，且第一屆證券業、保險業並非全數納入受評機構，因此三業間的評鑑分數結果並不具相互比較性。