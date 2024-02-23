Google推出Gemma 可在Google Cloud正式使用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 12:15

Google(GOOG-US) 宣布推出 Gemma，指出 Gemma 是採用與建立 Gemini 模型相同的研究及技術所打造而成。Google 表示，Google Cloud 客戶可以在 Vertex AI 開始使用 Gemma 模型與建構，並在 Google Kubernetes Engine(GKE) 中執行。

Google 說明，由於 Gemma 模型採用與 Gemini 模型相同的技術和基礎架構元件，因此功能非常多元，也使得 Gemma 模型與同級的開放式模型相比，有更強大的效能。Gemma 目前推出 2 種規模，包括 Gemma 2B 與 Gemma 7B。

Gemma 支援多種 Google Cloud 開發者常用的工具，包含 Colab 和 Kaggle Notebooks，以及 JAX、PyTorch、Keras 3.0 和 Hugging Face Transformers 等框架。Gemma 可以在筆電、工作站或是在 Google Cloud 上運行。Google 更透露，為了發揮領先業界的效能，攜手輝達 (NVDA-US)，優化 Gemma 在 NVIDIA GPUs 上的效能。

透過 Vertex AI 上使用 Gemma 模型，開發人員可以利用端對端的機器學習平台，讓模型調整、管理和監控變得更簡單直覺。借助 Vertex AI 之力，可以減輕建構人員在營運上的負擔，並將重心放在打造最符合自身需求的客製化版本 Gemma。

使用 Vertex AI 打造出的客製化版本 Gemma 模型，可以針對文字生成、內容摘要和問答等輕量級任務，建構生成式 AI 應用程式。還可以使用自訂的輕量級模型，進行探索及實驗，以支援研發作業。另外，也能支援需要低延遲的即時生成式 AI 應用場境，譬如串流文字。