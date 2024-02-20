〈房產〉台灣金聯年度平價宅88戶將標售釋出 千封搶標風潮料再現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-20 12:17

台灣金聯今 (20) 日公布年度的平價宅標案，此次一共釋出 88 戶平價房屋 (住宅 85 件、一般事務所及辦公室 3 件) 對外標售，去年初台灣金聯的平價住宅吸引超過 3000 封投標單搶標，此次釋出的物件包括雙北精華區物件，信義區套房最低總價 1275 萬元、新店 1200 餘萬元的兩房，另外六都也有許多大樓產品可選擇，預料可能又會掀起一股風潮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年初房市景氣一般，不過平價宅專案仍吸引 3000 封以上的投標單，顯示平價宅的銷售方式的確有其市場性，今年房市景氣暢旺，加上釋出的物件許多條件都不錯，消費者也不用加價去搶，預料應該又會掀起一波投標潮。

此次標售有不少條件佳的大樓社區，包括信義區吳興街屋齡 7 年的套房，總價 1275 萬與 1404 萬元，新店中興路屋齡 5 年的 2 房，總價 1233-1258 萬元，2023 年初平價宅標售該社區同坪數總價約 1192 萬元，經過一年房價仍是有些上揚，捷運菜寮站也有 3 戶捷運聯開小宅對外釋出，許多縣市都有條件不錯的大樓社區釋出。