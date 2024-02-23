維基解密創辦人引渡案 阿桑奇最後一搏

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 11:30

維基解密創始人阿桑奇（Julian Assange）的妻子斯特拉，周三（21 日）在英國高等法院外的示威集會上要求法院回絕美國政府引渡的要求。

英國高等法院周三結束阿桑奇引渡案聽證會，法官未做出判定，將擇日宣布裁判。這可能是阿桑奇是否會被引渡到美國的最後一場聽證會。如果法院拒絕他的上訴，阿桑奇可能會在數周內被引渡到美國。

阿桑奇目前被關押在倫敦貝爾馬什監獄。由於身體狀況不佳，阿桑奇未出席聽證會。在聽證會結束後，斯特拉表示，法院的認定事關阿桑奇生死，他的健康在關押期間急劇惡化，「他待在牢裡的每一天，生命都處於危險之中。如果他被引渡（到美國），他會死掉。」

維基解密在 2010 年公開美軍在阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間殺害平民等戰爭罪行的大量機密文件。阿桑奇隨即成為美國政府的眼中釘，面臨美方 18 項刑事指控。一旦他被引渡到美國，將面臨最長 175 年的刑期。

在兩天法庭審理期間，阿桑奇的律師團隊強調，美國因阿桑奇揭露美國政府的暴行而尋求懲罰他，如他被送往美國，面臨的很可能是司法不公。

阿桑奇引渡案引起世界關注，歐洲多國爆發支持阿桑奇的示威遊行。不少歐洲媒體認為，如何對待阿桑奇成為西方宣揚所謂「自由民主」和人權價值觀時必須面對的嚴峻考驗。