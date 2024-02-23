Fed理事華勒：降息不急 還需觀察幾個月通膨數據

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 10:44

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (22 日) 表示，需要看到更多通膨正在降溫的證據，才願意支持降息。

華勒在明尼阿波利斯的一場演說中表示，不急於降息，稱 1 月通膨數據高於預期，引發了對於物價動向以及 Fed 應該如何應對的疑問。華勒是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票委員。

華勒說：「上周消費者物價指數 (CPI) 的高讀數可能只是一個小障礙，也可能是個警告，說明過去一年在通膨方面取得的巨大進展可能陷入停滯。」

即使華勒依舊預期 FOMC 會在今年某個時候開始降息，他認為通膨預期多半還存在上行風險。

他補充道，基於國內生產毛額 (GDP) 和就業年增率高達 3.3%，幾乎沒有跡象表明通膨會很快降至 2% 下方，也幾乎沒有出現潛在衰退跡象，使得在放寬政策上保持耐心的決定，比實際所想的還要更簡單。

他說：「我至少還要再觀察幾個月的通膨數據，才能判斷 1 月只是進展減速，還是真的出現問題。」

華勒這番言論和 Fed 官員的普遍情緒一致，即雖然不太可能進一步升息，但降息的時間和步調依然不確定。

華勒在看過數據後表示，下周發布的 1 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率可能為 2.8%，略低於前值的 2.9%，但仍高於 Fed 設立的 2% 目標。

他說，這麼高的讀數讓等待的理由更充分。他將專注在消費者支出、就業以及薪資數據，以獲取有關通膨的進一步線索。「我仍然預期今年某個時候放寬政策是合適的，但開始的時間和降息次數將取決於即將公布的數據。我相信委員會可以再等一段時間才放寬政策。」

根據芝商所 (CME Group) 計算，幾周之前，市場已消化 Fed 在 3 月 19 日至 20 日會議時降息的可能性，如今對降息的預期時程已往後延至 6 月，7 月才降息的機率甚至升到約三分之一。

Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 未表達他對降息步調的看法，僅表示他預估 Fed 將在「今年稍晚」放寬政策，但沒有提供具體時間表。