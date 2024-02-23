美商務部官員：對中晶片出口管制僅限於先進產品

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 11:36

日經 (Nikkei) 周四 (22 日) 報導，美國商務部負責出口管理的助理部長表示，雖然美國加大對中國先進晶片的出口管制，但「沒興趣將限制進一步擴大至成熟晶片或傳統晶片」。

傳統晶片通常是指 28 奈米製程或較舊一代的半導體，被廣泛應用於汽車等商品。

美國商務部去年 12 月宣布，將針對美國企業對中國生產的傳統晶片的使用與採購情況展開調查，引發外界對於美國將管制範圍進一步擴大至舊一代晶片的臆測。

負責監管高科技產品出口的助理部長肯德勒 (Thea D. Rozman Kendler) 周四受訪表示：「對成熟晶片展開調查，目的是為了更瞭解這個產業，確保我們的供應鏈具有韌性。我們非常努力讓半導體管制範圍盡可能不要太大，確保只解決我們的國家安全威脅，僅此而已。」

美國去年 10 月大幅修訂對中國的管制措施，將限制範圍擴大到與中國有密切關係的 45 個國家，背後的考量是擔心中國企業利用這些國家來規避管制。

肯德勒表示，她將聽從專家意見，了解中國目前產製先進晶片的能力，但她也說，僅僅因為宣布擁有 7 奈米晶片，不代表就可以大量生產。