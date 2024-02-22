Fed會議紀錄：多數官員擔憂降息過快 部分支持放慢縮表

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-22 05:07

聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示，大多數官員上月都表達對降息速度過快的擔憂，顯示相較於借貸成本居高不下，他們更關注過早放寬政策立場的風險。

Fed 於美東時間周三 (21 日) 公布 1 月 30 至 1 月 31 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策官員仍關注通膨軌跡，一些人擔心央行讓通膨回到 2% 目標的進展可能陷入停滯。整體而言，本次會議紀錄強化了 Fed 對於更多證據顯示通膨穩固下行的偏好。

Fed 官員一致認為，借貸成本可能已經觸頂，但首次降息的具體時間仍不確定。儘管如此，會議紀錄表明，一些決策官員愈來愈支持 Fed 放慢縮表的步伐。

會議紀錄指出：「多數與會官員指出過早放寬政策立場的風險，並強調仔細評估數據，以判斷通膨是否持續朝 2% 下滑的重要性。」

與會官員們也強調限制性貨幣政策立場需要維持多久的不確定性。只有「少數」官員認為太晚升息會為經濟帶來風險。另外，有部分官員認為開始放慢縮表步伐可能是適當的。

自 1 月會議以來，美國部分經濟數據意外上漲，打亂了去年底以來的通膨放緩進程，同時印證了 Fed 的謹慎態度。

美國此前公布 1 月非農新增就業創下一年來最大增幅，且消費者物價指數 (CPI) 全面超出預期。經濟學家預測，下周出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 將以 2023 年初以來最快的速度上升。

因此，市場大幅調降了對 Fed 提前降息的預期，聯邦基金期貨交易市場現在押注 Fed 首次降息的時間將落在 6 月，投資人也預估今年將有三到四次降息。