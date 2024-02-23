日本黑幫老大被控販運核原料 買家是美國臥底特工

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 10:00

美國檢方周三（21 日）指控日本黑幫老大海老澤武史（Takeshi Ebisawa）涉嫌密謀販運核原料，包括鈾和武器級鈽，而聯絡他的買家真實身份是美國臥底特工。

據《CNN》報導，美國司法部、緝毒局及紐約南區聯邦檢察官，周三指控海老澤武史與同夥合謀跨國販運核原料，他們曾在泰國境內向一名偽裝成「毒品和武器交易人」的美國緝毒局臥底特工展示過核原料樣品。

檢察官說：「如果這些陰謀得逞，後果令人不寒而慄，司法部將追究那些販運這些材料並威脅美國國家安全和國際穩定者的責任。」

在泰國當局協助下，這些核樣本被查獲，隨後被移交給美國執法機關保管。美國實驗室分析了這些樣品，確認裡面含有鈾、釷及鈽，其中鈽同位素成分是武器級，這意味著如果產量足夠，可能會被拿來製造核武。

這名日本人在 2022 年已因涉嫌毒品和武器走私活動被逮捕，目前他面臨幾項新增指控，罪名是涉嫌試圖向他認為是「伊朗將軍」的買家販賣核原料，以換取大量武器。

起訴書顯示，他在 2020 年告訴美國緝毒局的一名線人和一名臥底特工，他可以得到核原料，並詢問對方能否為他找到買家。同年海老澤武史向美國特工發送了一系列照片，包括他所稱的實驗室分析文件，表明照片裡的物質包含放射性元素釷和鈾。

之後，美國特工同意介紹，將這些核原料賣給一名「伊朗將軍」。不過，這名「伊朗將軍」也是美國特工冒充。後來，海老澤武史提出還可向這名「將軍」提供比鈾原料「更好」、「更強大」的鈽原料。