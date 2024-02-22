憂用於軍事用途 荷政府撤銷ASML部分對中出口許可

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 10:30

路透周二 (20 日) 援引荷蘭貿易部長范李文說法稱，因擔心艾司摩爾 (ASML) 產品被用於軍事目的，荷蘭政府近期決定撤回對中國的部分出口許可。

范李文指出，艾司摩爾的工具能生產可用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」的先進半導體，荷蘭政府在審查出口許可時，將聚焦於「不良最終用途的風險」。

荷蘭政府去年要求，艾司摩爾在出口深紫外光刻機 (DUV) 前，必須先申請許可證。截至目前，艾司摩爾並未向中國客戶銷售或交付最先進的極紫外光刻機 (EUV)。

荷蘭國會改革派議員 Femke Zeedijk 對於荷蘭政府近期的決定提出質疑，並詢問政府為何最初授予許可證，後來又決定撤銷。

范李文未給出正面回應，僅表示自去年 9 月實施相關許可證規定以來，已多次批准向中國出口先進半導體設備，預估今年還將收到約 20 起這類申請，但未具體說明當中有多少來自中國。

全球半導體產業協會 (SEMI) 預測，今年將有約 18 家中國晶圓廠投產，數量超過其他任何地區。許多中國晶片商正專注於生產舊一代晶片，並使用不受出口規範限制的設備。