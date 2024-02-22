憂用於軍事用途 荷政府撤銷ASML部分對中出口許可
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 10:30
路透周二 (20 日) 援引荷蘭貿易部長范李文說法稱，因擔心艾司摩爾 (ASML) 產品被用於軍事目的，荷蘭政府近期決定撤回對中國的部分出口許可。
范李文指出，艾司摩爾的工具能生產可用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」的先進半導體，荷蘭政府在審查出口許可時，將聚焦於「不良最終用途的風險」。
荷蘭政府去年要求，艾司摩爾在出口深紫外光刻機 (DUV) 前，必須先申請許可證。截至目前，艾司摩爾並未向中國客戶銷售或交付最先進的極紫外光刻機 (EUV)。
荷蘭國會改革派議員 Femke Zeedijk 對於荷蘭政府近期的決定提出質疑，並詢問政府為何最初授予許可證，後來又決定撤銷。
范李文未給出正面回應，僅表示自去年 9 月實施相關許可證規定以來，已多次批准向中國出口先進半導體設備，預估今年還將收到約 20 起這類申請，但未具體說明當中有多少來自中國。
全球半導體產業協會 (SEMI) 預測，今年將有約 18 家中國晶圓廠投產，數量超過其他任何地區。許多中國晶片商正專注於生產舊一代晶片，並使用不受出口規範限制的設備。
根據彭博報導，艾司摩爾此前已證實荷蘭政府撤銷部分向中國出口設備的許可證。財務長 Roger Dassen 表示，根據美荷最新頒布的出口管制法規，預估今年將無法取得向中國出口 NXT:2000i 及以上規格的浸潤式設備出口許可，也無法向少數中國晶圓廠出口 NXT:1970i 和 NXT:1980i。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇