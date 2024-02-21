美國擬對俄國實施新一輪制裁 鋁價應聲上漲

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 19:48

根據外媒周三 (21 日) 報導，鋁和鎳價飆升，原因是市場猜測美國對對俄羅斯的新一輪制裁可能針對這種金屬，可能擾亂供應。

美國總統拜登表示，美國計劃在周五 (23 日) 公布對莫斯科的「重大」制裁方案，儘管他沒有具體說明哪些產業會受到影響。

拜登的言論引起交易員猜測俄羅斯龐大的金屬行業可能會受到限制，因爲到目前爲止，這些行業一直躲過了美國的廣泛制裁，儘管英國已經實施了限制。

拜登昨日發表評論後，鋁期貨一度飆升，周三價格上漲逾 2%、鎳價則漲近 2%。倫敦時間周三上午 9 點 50 分，LME 鋁價上漲 2.5%，至每噸 2247.50 美元、鎳價上漲 0.6%，銅價上漲 0.4%。

白宮發言人柯比 (John Kirby) 表示，擬議中的限制措施旨在「讓俄羅斯對反對派領導人納瓦尼 (Alexey Navalny) 的死亡負責」。

在 2022 年 2 月俄烏衝突爆發之後，鋁價一度漲至每噸 4,000 美元以上的創紀錄水準，當時俄羅斯經濟的大部分部門和許多知名官員都受到了以美國爲首的國家的打壓。

上海金屬市場分析師 Li Jiahui 表示：「拜登的消息導致價格上漲，投資人正在評估潛在的措施和影響並且靜待具體措施的出爐。」