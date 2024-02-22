美股重點新聞摘要2024年02月22日

今日操盤前瞻

輝達上季營收猛增逾兩倍 本季看旺 盤後漲近 8%

輝達下月 AI 大會推 B100 晶片 鴻海廣達等將出席

2023 全球十大暢銷手機榜單 蘋果 iPhone 首次橫掃前七名

蘋果 iPhone 系列多年來是在全球十大最暢銷智慧型手機榜單中的常勝軍，這次最新報告顯示，蘋果首次拿下前 7 名，三星則獲得剩餘的 3 個名次。閱讀全文...