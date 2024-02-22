美股重點新聞摘要2024年02月22日
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 08:09
今日操盤前瞻
Fed、ECB 會議紀錄
美股財報 (2/21 盤後)：輝達 (NVDA)、新思科技 (SNPS)、Lucid(LCID)、Rivian(RIVN)
日本、歐元區、法國、德國、英國、美國 2 月 PMI
歐元區 1 月 CPI
美國 1 月成屋銷售
輝達上季營收猛增逾兩倍 本季看旺 盤後漲近 8%
受惠於龐大的人工智慧 (AI) 支出，輝達 (NVDA-US) 周三 (21 日) 盤後公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且營收較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高。該公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價一度漲約 10%。閱讀全文...
輝達下月 AI 大會推 B100 晶片 鴻海廣達等將出席
輝達人工智慧 (AI) 盛會 GTC 2024，將於 3 月 18 日至 21 日於美國聖荷西會議中心舉行，輝達會上將發布新款 B100 晶片，預計將有超過 30 萬人報名親自或線上參加，OpenAI、微軟、鴻海 (2317-TW)、廣達等合作夥伴將出席。閱讀全文...
2023 全球十大暢銷手機榜單 蘋果 iPhone 首次橫掃前七名
蘋果 iPhone 系列多年來是在全球十大最暢銷智慧型手機榜單中的常勝軍，這次最新報告顯示，蘋果首次拿下前 7 名，三星則獲得剩餘的 3 個名次。閱讀全文...
Fed 會議紀錄：多數官員擔憂降息過快 部分支持放慢縮表
聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示，大多數官員上月都表達對降息速度過快的擔憂，顯示相較於借貸成本居高不下，他們更關注過早放寬政策立場的風險。閱讀全文...
安謀推出新技術 縮短客製化資料中心晶片開發時間
安謀 (ARM-US) 周三 (21) 公布一套新的晶片製造藍圖，該公司表示這些藍圖可能將資料中心處理器的開發時間縮短至不到一年。閱讀全文...
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