調查：經濟學家普遍預期聯準會6月才開始降息

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 21:24

最新調查顯示，多數分析師預計聯準會將在 6 月調降聯邦基金利率；並表示更大的風險來自降息晚於預期，而非早於預期。

自去年 9 月以來，市場一直預測首次降息將在今年年中之前。然而，預期已從 3 月延後至 5 月，現在更預計 6 月最有可能。

最新調查結果顯示，受訪的 104 位經濟學家中有 86 位認為聯準會將在下一季調降聯邦基金利率，與上月調查結果相似。

但其中有 53 人預計最有可能在 6 月會議降息，另有 33 人預計是 5 月。其他人則認爲第一次降息將在 2024 年下半年。而且，已經沒有人預測 3 月降息；之前調查中有 16 人如此預測。

過去一個月，包括聯準會主席鮑爾在內的幾位官員均表示，在降息之前需要對通膨降溫趨勢有更大的信心。聯準會首選通膨指標仍然高於 2% 的目標。

因此，許多分析師轉而認爲，聯準會決心不再重蹈 2021 年覆轍」；當時官員們都認為高通膨是「暫時的」。

投資銀行 NatWest Markets 首席美國經濟學家康明斯 (Kevin Cummins) 將他對首次降息的預期從 5 月延至 6 月，並降低今年可能降息的幅度，部分原因是「目前經濟成長趨勢強於預期」。

他補充指出，「這個『暫時的」的錯誤讓官員們下定決心，不讓自己在同一周期內第二次做出錯誤決策。」

美國銀行首席美國經濟學家加彭 (Michael Gapen) 表示：「聯準會按兵不動可能會比預期更久。」

調查還顯示，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 指數預計將在開始降息後的 2024 年下半年平均達到 2% 左右。但其他通膨指標如消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 和核心 PCE，至少在 2026 年之前仍將高於目標。

此外，47 位經濟學家中有 40 人預測面臨的更大風險是首次降息的時間比預期的要晚，而不是更早，這與上個月的觀點幾乎完全一致。