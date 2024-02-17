美國2024年等不來降息？恐怕是真的！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-17 12:36

本周二因美國消費者物價指數 (CPI) 升幅超乎市場預期，挫傷市場對美國聯準會 (Fed) 降息的預期，引起美股和美債走跌。

聯邦基金期貨市場對 Fed 今年降息的預期降溫，目前預期自 5.25% 至 5.5% 的目標範圍降息 3 次，每次 25 個基點。然而，上個月期貨市場本預計到 12 月前至少有 6 次降息，每次 25 個基點。

因此，市場的重新定價大致與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 12 月會議的最新經濟預測摘要一致，FOMC 對 2024 年底聯邦基金利率的預期中值為 4.6%。

然而，更令人震驚的可能性是 Fed 今年不降息。考慮到過去預測失準的紀錄，例如彭博經濟研究公司在 2022 年 10 月預測 2023 年經濟衰退的可能性為 100%，因此這種非共識的前景也不能排除。

由 Matthew Luzzetti 領導的德意志銀行美國經濟團隊提出 Fed 今年全年維持利率不變的兩種可能作法，並在其報告稱「出現這種結果的可能性恐不低。」

但這並非德意志銀行的基本預期，該行一直預期 Fed 將自 6 月起降息且今年降息 4 次，每回 25 個基點。

考量 FOMC 中值情境，Luzzetti 團隊的數據較「鷹派」，2024 年 12 月的失業率為 4%，略低於 FOMC 預期的 4.1%；且讓通膨放緩的進展較小，如核心個人消費支出指數年率為 2.7%，高於 FOMC 預期的 2.4%。

一種可能的作法是，假設 FOMC 將 R-star(中性實質利率) 的估計維持在 0.5%；另一種更為鷹派的情境假設 R-star 為 1.5%。

第一種鷹派情境意味今年聯邦基金利率降息 65 個基點，或比 FOMC 中值預估值低 20 個低點。第二種鷹派情境則預期今年降息不到 20 個基點，或根本沒有降息。

機構投資者宏觀諮詢公司 Stray Reflections 創始人 Jawad Mian 表示，在 2008-09 年金融危機後的一段時間內，市場很早就不斷預期 Fed 即將升息，但事實證明，直到 2015 年 12 月 Fed 才首次升息。