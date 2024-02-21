利率重新站上7% 美國上周房貸需求大跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 20:45

上周房貸利率飆升至 12 月初以來的最高水平，嚴重打擊了房貸需求。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，總申請量較前周下降 10.6%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.87% 升至 7.06%；自備 20% 頭款的貸款則從 0.65（包括發起費）升至 0.66 支付。

MBA 首席經濟學家法蘭譚通尼 (Mike Fratantoni) 表示：「在 1 月通膨回升的消息傳出後，房貸利率上周回升至 7% 以上，削弱了近期降息的希望。」

上周房貸再融資申請量較前周下降 11%，僅較去年同期增加 0.1%。一年前，30 年期固定利率為 6.62%。即使今年利率較高，再融資量仍高於去年同期水平；但上周利率的上漲顯然使大多數借款人不值得進行再融資。

購屋房貸申請本周下降 10%，較一年前同周下降 13%，為 2023 年 11 月初以來的最低水平。

法蘭譚通尼補充說：「潛在購屋者對這些利率變化非常敏感，因為在這個供應受限的市場中，利率上升和房價上漲導致他們的承受能力受到限制。」

隨著利率上升，機動利率房貸 (ARM) 的占比增至總申請量的 7.4%。ARM 提供較低的利率，但被認為風險更大，因為它們往往在固定期限後調整至更高的利率。