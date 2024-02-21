中華信評：紅海危機短期支撐獲利 貨櫃航商運能過剩仍不變

近期紅海危機升溫，葉門青年運動武裝組織反抗軍發動的攻擊持續增加，已對貨櫃航運供給產生瓶頸，並導致各個主要服務航線的海運運價大幅上升。不過，中華信評認為，雖然貨櫃航運業者的獲利可在短期內獲得支撐，但隨著紅海航運情況恢復正常後，運能長期過剩對於航運業造成的整體影響不太可能因此降低。



中華信評企業評等部門分析師陳宛暄表示，近期海運運價費率的上漲，應可為台灣受評貨櫃航運業者萬海 (2615-TW)(twA/ 穩定 /twA-1) 與陽明 (2609-TW)(twA-/ 穩定 /twA-2) 帶來短期的獲利。在運價費率自新冠肺炎疫情期間的歷史高點大幅修正後，這兩家公司 2023 年獲利大幅下滑。不過，中華信評預期，由於 2024 全年的貨櫃船舶供給幾乎確定會出現嚴重過剩的情況，運價不太可能達到疫情期間的高峰。



萬海與陽明一如其全球同業，已將亞洲前往歐洲、地中海與美國東岸的服務航線繞行至較遠的好望角航線，以避免遭受襲擊。中華信評認為，這兩家公司能在船舶調度方面維持彈性，並及時調整航線以避免服務中斷，儘管短期的供給挑戰可為運價提供支撐，但目前貨櫃航運供需緊張的情況不太可能持續。