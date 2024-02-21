今年貨櫃三雄誰可留意？3重點帶你看未來展望！

貨櫃三雄 1 月營收創 1 年來新高，由於紅海危機，船隻繞行好望角使航程拉長，帶動整體運費上漲，不過，國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣和中國經濟放緩的影響，全球貿易依然受壓抑，經貿前景充滿不確定性。