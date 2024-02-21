今年貨櫃三雄誰可留意？3重點帶你看未來展望！
鉅亨研報 2024-02-21 11:16
貨櫃三雄 1 月營收創 1 年來新高，由於紅海危機，船隻繞行好望角使航程拉長，帶動整體運費上漲，不過，國際市場供需仍受到地緣政治、極端天氣和中國經濟放緩的影響，全球貿易依然受壓抑，經貿前景充滿不確定性。
一、最新動態與營收表現
巴拿馬運河乾旱、紅海危機讓航商改道降低船舶周轉率，農曆年前運價飆漲，2024/1 歐美線運價翻倍上漲，2024/1 月包括美西線平均 3870 美元 / FEU(+103%MoM,+177%YoY)，美東線運價為 5609 美元 / FEU(+97%MoM,+101%YoY)，歐洲線報價收 2966 美元 / TEU(+112%QoQ,+189%YoY)，但留意歐洲線報價在 1 月中旬漸高後連續四周下跌 2/9 收 2648 美元 / TEU，美東、美西線出現第一周的修正，節後運價面臨修正，由於 2024 年新增運力高達 8-9%，供需短暫吃緊將隨著航商新增運力而有所趨緩，獲利高峰落在 1Q24。
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