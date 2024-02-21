聯發科MWC秀六技術 展示Pre-6G衛星寬頻技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 11:10

聯發科 (2454-TW) 即將在 2024 世界行動通訊大會 (MWC 2024) 期間，以「Connecting the AI-verse」為主題，展示一系列最新技術與產品，涵跨 Pre-6G 衛星寬頻、6G 環境運算、全球首款物聯網 5G RedCap 解決方案、5G CPE 實機功能、業界首見裝置端的即時生成式 AI 影片應用以及 Dimensity Auto 車用生態系合作成果，並展出多款採用聯發科晶片的國際品牌裝置。

總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科持續在多項關鍵領域保持領先，將在今年 MWC 帶來最新的邊緣生成式 AI、衛星寬頻、5G RedCap 和 CPE 跨領域的新產品，更透過 6G 環境運算等新興技術，為 6G 時代奠定堅實的基礎。

聯發科最新旗艦 5G 行動處理器天璣 9300，可在手機端處理的即時 AI 影片生成應用，為業界首見，內建全球首創的硬體生成式 AI 引擎，具備安全、個人化 AI 能力，能高效利用記憶體頻寬、支持 LoRA 裝置端生成式 AI 技能擴充技術，生成式 AI 處理速度是前一代 AI 處理器的 8 倍。

聯發科也積極布局車用，Dimensity Auto 透過與全球汽車生態系夥伴的合作，打造智慧汽車駕乘體驗，聯發科聯合車用系統公司 OpenSynergy HyperVisor 車載虛擬作業系統，共同推動安全優先的功能；也與軟體公司 ACCESS 合作，結合其 Twine4Car 方案打造豐富的多螢幕娛樂和互動服務體驗。

聯發科補充，Dimensity Auto 智慧座艙及車用資訊娛樂平台提供高效處理能力，支持多作業系統同時運行、多路無線連網管理、多視窗影片同步播放，更能為車內駕駛與乘客帶來豐富的 3D 視覺效果和生成式 AI 體驗。

另外，聯發科也推出的 T300 新平台，讓物聯網產品輕鬆升級到 5G-NR，特別適用對連線效率和電池續航有著極高要求的物聯網產品，例如穿戴裝置、輕量級擴增實境裝置，以及需要持續連線的物聯網模組等。

聯發科透過精細調校的排程技術，較上一代產品顯著降低關鍵網路流量的傳輸延遲，為擴增實境及工業物聯網應用帶來穩定的低延遲 (URLLC) 連線。並在 Keysight UXM 5G 無線測試平台上展示 T300 RedCap RFSoC 低耗電的表現與能力。

聯發科以 5G CPE 實機展示 T830 平台最新功能，支持三天線傳輸 (3Tx) 能增進上行鏈路傳輸速率，並適用於各種 5G NR 頻段組合。另外，透過低延遲、低損耗、可拓展吞吐量 (L4S) 技術，能大幅降低網路延遲。相較於傳統設計，顯著提升使用者體驗。該展示與 Anritsu MT8000A 測試平台合作進行。

衛星領域也有進展，聯發科繼 2023 年 5G 非地面網路 (NTN) 通訊衛星晶片 MT6825 成功發表後，在衛星通訊技術持續保持領先地位，今年 MWC 現場展示次世代 5G-Advanced NR-NTN 衛星測試晶片，將能透過 Ku 頻段，搭配先進的低軌道 (LEO) 衛星技術，為汽車及其他多種終端裝置提供超過 100Mbps 的資料傳輸速率。

現場也展出全球首次以低軌衛星模擬的 pre-6G 衛星寬頻串流體驗。此次展示使用羅德史瓦茲 SMW200A Victor 訊號產生器及 FSW 訊號分析儀，以及工研院 NR NTN 測試基地台 (gNB)。