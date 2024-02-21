搶用新台幣支持國民ETF 00878七天吸金超過百億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 11:23

擁有 118 萬受益人的 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)，不論學生族、上班族或是家庭主婦，持股標的第一名通通都是它，由於 00878 將在 2 月除息，本次配息金額讓投資人相當期待，紛紛搶用新台幣支持，2 月以來 (截至 2/20) 僅 7 個交易日，就吸金逾新台幣 109 億元，整體規模增胖至近 2587 億元，買氣驚人。

據集保結算所大數據平台統計，若將投資人分為 22 歲以下學生族，23～65 歲上班族、家庭主婦，及 66 歲以上退休族，可發現年齡層不同，持股偏好也不盡相同。法人分析，主因 00878 具備配息穩定向上、較大盤更追漲抗跌、產業配置均衡三大特色，讓男女老少都屈服在它的魅力下，目前是全台第二大投資標的，共 118 萬人持有，僅次於中鋼的 124 萬股東。

觀察 00878 去年 4 季配息紀錄，第一、二季皆配發 0.27 元，第三、四季為 0.35 元，本季預估配息 0.4 元，金額穩定向上增長，讓初次投資的學生族有信心穩定存股，對於想幫自己加薪或存私房錢的上班族、家庭主婦來說，更是能安心持有，當作核心存股的好選擇。

除了配息穩健，00878 相較大盤更「追漲抗跌」，讓存股族有望配息、價差雙賺。國泰永續高股息經理人游日傑表示，基金成立超過 3 年、歷經多空循環，有較長期的報酬數字讓投資人參考，空頭年如 2022 年，台灣加權股價報酬指數全年報酬率為 -18.7%，而 00878 追蹤的「MSCI 台灣永續高股息指數」報酬率為 -8.8%，明顯更抗跌；若以多頭年數據觀察，2023 年台灣加權股價報酬指數報酬率為 31.5%，00878 追蹤之標的指數含息報酬率則是 47.8%，也比大盤更會漲。